Скончался пёс, сыгравший лютоволка Джона Сноу в сериале "Игра престолов"

24 мая 2017

Автор серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин сообщил, что пёс, сыгравший лютоволка Призрака в сериале "Игра престолов" по мотивам его произведений, скончался.

Об этом, как пишет RT, он написал на своей странице в Twitter, отметив, что ему будет не хватать его.

In loving memory of the real life Ghost from the Wild Spirit Wolf Sanctuary. He passed this week & he will be missed. R.I.P pic.twitter.com/FHGRpagEiC

- George RR Martin (@GRRMspeaking) 23 мая 2017 г.

Лютоволк по кличке Призрак был питомцем и четвероногим спутником одного из главных героев сериала Джона Сноу.

