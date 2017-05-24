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Скончался пёс, сыгравший лютоволка Джона Сноу в сериале "Игра престолов"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360371_sk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427726-ru.html

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24 мая 2017, 10:17       Комментарии

Автор серии книг "Песнь льда и пламени" Джордж Мартин сообщил, что пёс, сыгравший лютоволка Призрака в сериале "Игра престолов" по мотивам его произведений, скончался.
Об этом, как пишет RT, он написал на своей странице в Twitter, отметив, что ему будет не хватать его.
In loving memory of the real life Ghost from the Wild Spirit Wolf Sanctuary. He passed this week & he will be missed. R.I.P pic.twitter.com/FHGRpagEiC
- George RR Martin (@GRRMspeaking) 23 мая 2017 г.
Лютоволк по кличке Призрак был питомцем и четвероногим спутником одного из главных героев сериала Джона Сноу.
Ранее СМИ сообщили, что телекомпания HBO работает над спин-оффами телесериала "Игра престолов".

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