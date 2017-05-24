В Бишкеке состоится Бизнес-форум "Кыргызская Республика - Объединенные Арабские Эмираты"

24 мая 2017, 9:50 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В отеле "Хаятт Ридженси", Бишкек, 24 мая 2017 года в 13.00 Министерство экономики КР, в лице Государственного агентства по продвижению инвестиций и экспорта, проведет Бизнес-форум "Кыргызская Республика - Объединенные Арабские Эмираты". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики КР.

В работе Бизнес-форума примут участие бизнес-делегация ОАЭ во главе с министром иностранных дел и международного содрудничества по экономическим вопросам и торговли ОАЭ Шейхом Абдаллы бин Зейед Аль Нахайяна, представители государственных органов и бизнес-структур Кыргызстана и ОАЭ.

Целью проведения данного форума является расширение торгово-экономических и инвестиционных отношений, а также установление деловых контактов между представителями делового сообщества двух стран.

В ходе форума будут представлены презентации об инвестиционных возможностях и законодательных аспектах страны, а также будут представлены проекты компаний:

1. "Альфа Телеком";

2. "ZAS M Power";

3. "Аю Курулуш";

4. "ОргТехСтрой";

5. "Textile-Trans";

6. "SME Fund".