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В ГНС в первом квартале поступило 64 обращения граждан

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-gns-v-p...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427722-ru.html

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24 мая 2017, 9:54       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. В Государственную налоговую службу в течение 1 квартала 2017 года поступило 64 обращения граждан по самым различным вопросам, сообщает пресс-служба ГНС.
Из них в центральный аппарат ГНС обратились 48 граждан, в том числе по электронной почте – 25, по "телефону доверия" ГНС обратились 9 граждан.
Все обращения рассмотрены своевременно и в соответствии с законодательством КР.
Из 9 сообщений, поступивших на телефон доверия центрального аппарата ГНС, по 2 подтвердившимся фактам приняты соответствующие меры, по 6 сообщениям факты не подтвердились, и 1 сообщение находится на стадии рассмотрения.
В территориальные налоговые органы поступило 7 электронных обращений. Также на "телефон доверия" территориального налогового органа поступило 2 сообщения о несоблюдении субъектами предпринимательства налогового законодательства. По результатам проверок к административной ответственности были привлечены 2 субъекта предпринимательства (кафе "Альмубарак" и такси "Прадо борт 19").
В течение трех месяцев руководство ГНС приняло 24 гражданина, из них по личным вопросам – 7, по вопросам налогового законодательства – 10, по социальным вопросам – 4 и по кадровым – 3.
ГНС напоминает, что в системе Налоговой службы в целях своевременного и оперативного рассмотрения обращений граждан и налогоплательщиков повсеместно задействованы "телефоны-доверия", электронные адреса для приема электронных обращений, функционируют "общественные приемные", что позволяет гражданам обратиться в любой удобной для них форме - письменной, устной или электронной.
Причем граждане могут обратиться не только с жалобами на работу налоговиков, но и на предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в нарушение налогового законодательства.
По поступившим жалобам и обращениям ГНС проводит служебные расследования, проверки, рейдовый налоговый контроль и хронометражные обследования для принятия в последующем соответствующих мер.

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