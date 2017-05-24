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ЕЭК и ОЧЭС обсуждают вопросы взаимодействия интеграционных объединений

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eek-i-och...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427721-ru.html

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24 мая 2017, 9:56       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Педседатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян 22 мая по приглашению турецкой стороны, председательствующей в Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) в 2017 году, принял участие в работе 25-го юбилейного саммита ОЧЭС.
Ранее, 27 апреля, Тигран Саркисян провел рабочую встречу с генеральным секретарем ОЧЭС Майклом Кристидесом (Michael Christides), на которой обсуждались вопросы взаимодействия интеграционных объединений.
На саммите рассматривались вопросы экономического взаимодействия государств ОЧЭС, перспективы развития и будущее региона. Еще одной важной темой стало обсуждение форматов взаимодействия объединения с третьими странами и организациями.
В рамках саммита Тигран Саркисян провел ряд встреч с представителями стран-членов ОЧЭС.
Пресс-служба ЕЭК

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