Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

У филармонии взрывного устройства не обнаружено – ГУВД БишкекаУ филармонии взрывного устройства не обнаружено – ГУВД БишкекаНа трассе Бишкек – Ош столкнулись бензовоз и фура, погиб водительНа трассе Бишкек – Ош столкнулись бензовоз и фура, погиб водитель

Сотрудники ГП "НК "Кыргыз темир жолу" удостоены высшей наградой Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ

 

Фотографии: kabar.kg

       

Источник:
http://kabar.kg/news/sotrudnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427720-ru.html

Похожие новости

"Караван-сарай": Новая эра дружбы и сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном начала приносить пользу

Сотрудник ОВД Токмока обвиняется в пытке и превышении должностных полномочий

Переходный период внедрения системы электронных паспортов шасси транспортных средств завершится до 1 июля 2018 года

ЕЭК развивает сотрудничество с Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов

В Бишкеке состоится Бизнес-форум "Кыргызская Республика - Объединенные Арабские Эмираты"

24 мая 2017, 10:01       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. На 66-ом заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества ряд сотрудников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" удостоены высшей награды Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По решению Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества начальнику управления ревизоров по безопасности ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Хасанову Алимжану Хакиевичу, начальнику мостостроительного отряда ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Дашкову Василию Анатольевичу, начальнику отдела грузовых перевозок и коммерческой работы ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Наумовой Светлане Петровне и специалисту по международному сотрудничеству ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Зоткиной Ирине Георгиевне вручена Почетная грамота Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ.
Вышеназванная награда была вручена за их значительный вклад в укрепление сотрудничества и взаимодействия железных дорог в осуществлении перевозок.
Напомним, 66-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества состоялось в г. Москве Российской федерации.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум