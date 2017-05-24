Сотрудники ГП "НК "Кыргыз темир жолу" удостоены высшей наградой Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ

24 мая 2017, 10:01 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. На 66-ом заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества ряд сотрудников ГП "НК "Кыргыз темир жолу" удостоены высшей награды Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По решению Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества начальнику управления ревизоров по безопасности ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Хасанову Алимжану Хакиевичу, начальнику мостостроительного отряда ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Дашкову Василию Анатольевичу, начальнику отдела грузовых перевозок и коммерческой работы ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Наумовой Светлане Петровне и специалисту по международному сотрудничеству ГП "НК "Кыргыз темир жолу" Зоткиной Ирине Георгиевне вручена Почетная грамота Совета по железнодорожному транспорту государств - участников СНГ.

Вышеназванная награда была вручена за их значительный вклад в укрепление сотрудничества и взаимодействия железных дорог в осуществлении перевозок.

Напомним, 66-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества состоялось в г. Москве Российской федерации.