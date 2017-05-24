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У филармонии взрывного устройства не обнаружено – ГУВД Бишкека

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/u-filarmo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427719-ru.html

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24 мая 2017, 10:03       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Возле здания филармонии оцепление снято, взрывного устройства не обнаружено. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
По их информации, сегодня утром в 7:37 на номер 102 поступил звонок о том, что у здания Национальной филармонии обнаружили подозрительный предмет - коробка. На место была направлена следственно-оперативная группа.
Территорию филармонии оцепили для обеспечения безопасности людей. На месте работала бригада саперов ГКНБ и следственно-оперативная группа.
"На данный момент оцепление снято, это указывает, что взрывного устройства в подозрительной коробке обнаружено не было", - сообщили в пресс-службе.

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