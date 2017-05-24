У филармонии взрывного устройства не обнаружено – ГУВД Бишкека

24 мая 2017, 10:03 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Возле здания филармонии оцепление снято, взрывного устройства не обнаружено. Об этом агентству "Кабар" сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По их информации, сегодня утром в 7:37 на номер 102 поступил звонок о том, что у здания Национальной филармонии обнаружили подозрительный предмет - коробка. На место была направлена следственно-оперативная группа.

Территорию филармонии оцепили для обеспечения безопасности людей. На месте работала бригада саперов ГКНБ и следственно-оперативная группа.

"На данный момент оцепление снято, это указывает, что взрывного устройства в подозрительной коробке обнаружено не было", - сообщили в пресс-службе.