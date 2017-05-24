ЕЭК развивает сотрудничество с Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов

24 мая 2017, 10:04 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Основные положения разрабатываемого проекта Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) представил заместитель директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) Олег Артамонов на конференции "Перспективы развития системы пенсионного обеспечения и социального страхования Грузии и стран Евразии", которая прошла в Батуми (Грузия). Мероприятие было организовано Международной ассоциацией пенсионных и социальных фондов совместно с Агентством социального обслуживания Грузии.

В конференции приняли участие представители ассоциации, государственных органов в сфере пенсионного обеспечения стран СНГ, Балтии, Европы и бизнес-сообщества.

Помощник члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Самат Алиев поздравил Международную ассоциацию пенсионных и социальных фондов с 25-летием и отметил, что реализация социального и пенсионного обеспечения трудящихся государств-членов является важным социальным вопросом. "Комиссия выражает готовность развивать всестороннее сотрудничество с ассоциацией и ее членами в целях создания условий для устойчивого развития наших стран и повышения уровня социальной защищенности населения", – подчеркнул Самат Алиев.

Заместитель директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Олег Артамонов в своем выступлении обратил внимание слушателей на то, что "недостаточная правовая урегулированность вопросов пенсионного обеспечения в случае трудовой деятельности в государствах-членах ЕАЭС является сдерживающим фактором при формировании общего рынка труда".

Представляя проект Договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза, Олег Артамонов подчеркнул, что документ обеспечит следующие условия:

- государство-член будет гарантировать гражданам других стран-участниц объем прав на пенсионное обеспечение, равный тому, который предоставляется гражданам этого государства-члена при аналогичных условиях;

- каждое государство-член будет выплачивать гражданину часть пенсии за период работы и отчисления взносов;

- пенсии будут выплачиваться государством-членом, их назначившим, в том числе, в случае проживания трудящегося в другой стране ЕАЭС;

- трудящийся будет иметь право на получение пенсии в государстве проживания либо в стране-участнице, назначившей пенсию;

- при определении права на пенсии будет учитываться стаж работы, приобретенный в государствах-членах как до, так и после вступления в силу проекта договора, а также стаж за трудовую деятельность на территории бывшего СССР.

Состоявшееся в рамках конференции обсуждение вопросов в сфере пенсионного обеспечения граждан будет способствовать дальнейшему развитию интеграции в сфере социальной защиты трудящихся государств-членов и выстраиванию эффективного взаимодействия стран евразийского региона с учетом интересов граждан стран-участниц ЕАЭС.

"Мы готовы к сотрудничеству со странами и международными организациями по обмену опытом и информацией в сфере пенсионного обеспечения. Одним из перспективных направлений деятельности Комиссии является развитие взаимовыгодного сотрудничества с ассоциацией и ее членами, что будет способствовать дальнейшему укреплению нашего взаимодействия, выведет его на более качественный уровень. Диалог позволит активизировать совместную работу по выработке и внедрению эффективных мер и согласованию общих подходов по регулированию вопросов социального и пенсионного обеспечения, повышению уровня социальной защищенности граждан на евразийском пространстве", – отметил заместитель директора Департамента трудовой миграции и социальной защиты ЕЭК Олег Артамонов.

Справка

Международная ассоциация пенсионных и социальных фондов (МАПСФ) является лидирующей региональной неправительственной организацией, которая объединяет пенсионные и социальные фонды социального страхования, преимущественно стран-членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

Ассоциация развивает международное сотрудничество в целях защиты, поощрения и развития социального обеспечения, координирует деятельность пенсионных и социальных фондов, других фондов, организаций и учреждений, занимающихся социальной защитой либо взаимопомощью, в странах-членах ассоциации и других государствах. В текущем году ассоциация отметила свое 25-летие с момента образования организации в 1992 году.

11 мая 2017 года в ассоциации прошло избрание нового председателя, которым на ближайшее пятилетие избрана президент АО "Государственный Фонд социального страхования" Республики Казахстан Сауле Дюсенова. Ранее эту должность занимал первый заместитель председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации Александр Куртин. Также был переизбран на новый срок исполнительный директор ассоциации Евгений Аметов.

Пресс-служба ЕЭК