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Ч.Турсунбеков: "Парламенты Кыргызстана и Турции играют большую роль в развитии двусторонних отношений"

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/ch.tursun...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427717-ru.html

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Парламенты КР и ТР играют большую роль в развитии двусторонних отношений

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24 мая 2017, 10:09       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков встретился с Председателем Великого Национального Собрания Исмаилом Кахраманом. Об этом сообщает перс-служба парламента КР.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между странами по различным направлениям, также была отмечена необходимость наращивания парламентского взаимодействия. Чыныбай Турсунбеков поздравил народ Турции и главу парламента с успешным проведением 16 апреля 2017 года референдума по внесению изменений в Конституцию Турции.
"Кыргызстан с уважением относится к выбору братского турецкого народа, проголосовавшего за укрепление государственности, демократии и социально-экономического развития страны", - сказал он.
Говоря о межпарламентском сотрудничестве, Торага выразил надежду, что данный визит кыргызской делегации придаст большой импульс дальнейшему углублению связей между законодательными органами Кыргызстана и Турции. "Парламенты двух стран играют большую роль в развитии двусторонних отношений в целом. Поэтому есть необходимость активизировать контакты между нашими группами дружбы и добавить качество, - добавил он. Торага также отметив, что ТюркПА вносит большой вклад в укрепление сотрудничества между братскими тюркоязычными странами, проинформировал собеседника о готовности Жогорку Кенеша провести очередное 7-е пленарное заседание данной организации в конце июля текущего года.
В свою очередь Исмаил Кахраман выразил благодарность за то, что Торага принял его приглашение посетить Турцию с рабочим визитом. "Народы наших республик в любые трудные минуты должны быть плечом к плечу, преодолевая трудности в духе солидарности и братства", - отметил он.
Спикер Турции, согласившись с мнением Чыныбая Турсунбекова относительно укрепления парламентского сотрудничества в рамках парламентских групп дружбы, выразил мнение, что углублять дружественные связи надо и в многостороннем формате.
Кроме этого на встрече был обсужден широкий круг вопросов. В частности текущее состояние партнерства в экономической и культурно-гуманитарной сферах, и пути их дальнейшего расширения.

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