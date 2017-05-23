Переходный период внедрения системы электронных паспортов шасси транспортных средств завершится до 1 июля 2018 года

24 мая 2017, 10:11 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. Сроки перехода на систему электронных паспортов шасси транспортных средств, классификация ряда товаров в соответствии с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и ряд других вопросов обсуждались на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 23 мая.

Открывая заседание, Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян отметил, что решения Комиссии должны способствовать "созданию благоприятных условий для ведения бизнеса в ЕАЭС". В частности, по мнению Председателя Коллегии ЕЭК, важно завершить внедрение системы электронного оформления паспортов шасси транспортных средств, так называемых электронных автопаспортов, и обеспечить эффективный оборот данных о зарегистрированной технике. "Однако мы должны учесть уже сформировавшиеся на рынке правила игры и обеспечить плавный переход для предпринимателей и граждан наших государств", – подчеркнул Тигран Саркисян.

Принятое на заседании Коллегии решение предусматривает, что с 1 июля 2017 года по 1 июля 2018 года уполномоченные ведомства стран Союза смогут, наряду с оформлением электронных паспортов транспортных средств (ПТС), продолжить оформление документов в соответствии с ранее действующими правилами. Все выданные до 1 июля 2018 года бумажные документы будут считаться действующими в течение всего срока использования транспортного средства. Тем не менее, владелец автомобиля или иной самоходной техники сможет в добровольном порядке перейти на электронный формат. Начиная с 1 июля 2018 года, выдача паспортов шасси транспортных средств в бумажном виде будет прекращена, начнет действовать система электронных автопаспортов.

Решение принято в связи с обращениями национальных правительств стран Союза. В рамках исполнения поручения Совета ЕЭК от 28 апреля 2017 года 11 мая 2017 года Комиссия провела совещание с участием заместителей руководителей уполномоченных органов. Обсуждались практические вопросы реализации Соглашения по электронным паспортам. По итогам было принято решение о необходимости продления установленного ранее срока 1 июля 2017 года на год.

До 1 июля 2018 года должна быть завершена разработка необходимой нормативной базы в странах ЕАЭС, внедрена в эксплуатацию общая информационная система, обеспечивающая обмен данными между национальными сегментами и взаимодействие с бизнес-сообществом и потребителями.

В отличие от бумажного паспорта электронный ПТС будет более информативным. В него могут быть занесены все данные об автомобиле с момента его выпуска с конвейера и представлены сведения о проведенных техосмотрах, техническом обслуживании, ремонте, дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), данные о владельцах автомобиля и т.д.

Решение вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты официальной публикации документа.

На заседании Коллегии ЕЭК принято решение о классификации ряда товаров – профилей, панелей и террасной доски, изготовленных методом экструзии из древесно-полимерного композита, – в соответствующих товарных позициях группы 39 единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС.

Так, профили, представляющие собой полые или неполые изделия, с обработанной или необработанной поверхностью, но не подвергшиеся иной обработке, решено классифицировать в товарной позиции 3916 ТН ВЭД ЕАЭС.

Панели, представляющие собой щиты с мозаичным рисунком или без него, используемые в качестве напольных покрытий, отнесены к позиции 3918 ТН ВЭД ЕАЭС. В эту же позицию включена террасная доска с ребрами жесткости между наружными поверхностями и пазами для креплений, расположенными на двух противоположных торцевых сторонах.

Фасадные панели, имеющие выступ и пазы для креплений, расположенные на двух противоположных торцевых сторонах, предназначенные для строительных работ при облицовке стен и (или) потолков, классифицируются в товарной позиции 3925 ТН ВЭД ЕАЭС.

Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официальной публикации.

Члены Коллегии ЕЭК обсудили вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, в частности использование торговых площадок для организации централизованной торговли электроэнергией.

Коллегия ЕЭК одобрила проект Меморандума о взаимопонимании между Евразийской экономической комиссией и Государственным торгово-промышленным административным управлением Китайской Народной Республики в области конкурентной политики и антимонопольного регулирования.

Пресс-служба ЕЭК