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Турция, Италия и Талас — где еще находятся депутаты в командировке?

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427715-ru.html

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24 мая 2017, 9:50       Комментарии

Ряд депутатов не смогут принять участие в пленарном заседании Жогорку Кенеша 24 мая. Об этом сообщил вице-спикер Данияр Толонов ("Кыргызстан").
По его словам, депутаты Чыныбай Турсунбеков (СДПК), Дамирбек Асылбек уулу ("Кыргызстан") и Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен") находятся в командировке в городе Стамбул (Турция), депутат Мурадыл Мадеминов (СДПК) находится в командировке в городе Астана (Казахстан), Осмонбек Артыкбаев находится в командировке в городе Рим (Италия) и Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") находится в командировке в Таласской области.
"Депутат Нурбек Алимбеков ("Кыргызстан") не может принять участия в заседании по состоянию здоровья, а депутаты Омурбек Текебаев и Айсулуу Мамашова ("Ата Мекен") по уважительным причинам", - сказал Д.Толонов.

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