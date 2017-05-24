Турция, Италия и Талас — где еще находятся депутаты в командировке?

24 мая 2017, 9:50 Комментарии

Ряд депутатов не смогут принять участие в пленарном заседании Жогорку Кенеша 24 мая. Об этом сообщил вице-спикер Данияр Толонов ("Кыргызстан").

По его словам, депутаты Чыныбай Турсунбеков (СДПК), Дамирбек Асылбек уулу ("Кыргызстан") и Бахадыр Сулейманов ("Ата Мекен") находятся в командировке в городе Стамбул (Турция), депутат Мурадыл Мадеминов (СДПК) находится в командировке в городе Астана (Казахстан), Осмонбек Артыкбаев находится в командировке в городе Рим (Италия) и Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт") находится в командировке в Таласской области.

"Депутат Нурбек Алимбеков ("Кыргызстан") не может принять участия в заседании по состоянию здоровья, а депутаты Омурбек Текебаев и Айсулуу Мамашова ("Ата Мекен") по уважительным причинам", - сказал Д.Толонов.