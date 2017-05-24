Вице-премьер-министр посетил села Джалал-Абадской области

24 мая 2017, 9:33 Комментарии

Вице-премьер-министр Жениш Разаков в ходе рабочей поездки посетил села Джалал-Абадской области, где накануне произошли чрезвычайные происшествия, сообщает пресс-служба правительства.

В частности Жениш Разаков ознакомился с последствиями оползня в городе Майлуу-Суу, состоянием реки в селе Авлетин и последствиями селей в селе Кашка-Суу Аксыйского района.

"Он поручил руководителям соответствующих государственных органов усилить контроль и активизировать работы по оперативной ликвидации стихийных бедствий и оказанию всей необходимой помощи местному населению в пострадавших зонах. Кроме того, Разаков принял участие в торжественном мероприятии по случаю 80-летия Ала-Букинского района", – говорится в сообщении.