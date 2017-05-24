Полиция: Взрыв в Манчестере совершил Салман Абеди

24 мая 2017, 9:15 Комментарии

В совершении взрыва на "Манчестер Арене" в Великобритании подозревается местный житель Салман Абеди, сообщил глава городской полиции Иан Хопкинс, передает Би-би-си.

"Мы подозреваем 22-летнего Салмана Абеди. Однако мы не получили еще подтверждения коронера, так что больше ничего мы по этому поводу не комментируем", - сказал Хопкинс.

Ранее об этом сообщали телеканал CBS News и агентство Ассошиэйтед пресс без указания источников информации.

Как сообщает корреспондент Би-би-си из Манчестера, полиция считает, что Абеди родился в Манчестере, а его семья была родом из Ливии.

Известно, что у Абеди есть два брата и сестра. Он жил по нескольким адресам в Манчестере, в том числе - в доме на Элстмор-роуд, где полиция провела обыск.

По словам представителя манчестерской полиции, ее основная задача сейчас - определить, действовал ли злоумышленник в одиночку или же у него были сообщники.

В связи со взрывом арестован 23-летний мужчина в Чорлтоне, на юге Манчестера, однако подробности ареста не сообщаются.

Иэн Хопкинс заявил, что пока тело Абеди не было официально идентифицировано, поэтому он воздержится от дальнейших комментариев.

Ольга Ившина: что говорят о Салмане Абеди в Манчестере

Салман Абеди родился и вырос в Манчестере в семье беженцев из Ливии. У него есть два брата и сестра.

Личность Салмана удалось установить довольно быстро, поскольку у него при себе были документы. Полиция перепроверила данные и убедилась, что это действительно был Салман Абеди

В детстве Абеди болел за футбольную команду "Манчестер Юнайтед".

Как сказали нам представители арабской общины Манчестера, брат и отец Салмана Абеди были довольно активными и известными прихожанами одной из мечетей Манчестера. Однако некоторое время назад они покинули город.

Семья Абеди происходит из одного из известных и влиятельных племен Ливии. Представители этого племени пока отказываются общаться с журналистами.

Манчестер имеет довольно большую исламскую диаспору. Но большую ее часть представляют не арабы (как семья Абеди), а выходцы из Пакистана. Они составляют около 4% населения Манчестера.

В Манчестере есть несколько кварталов, где компактно проживают национальные меньшинства. Но люди в них группируются и общаются в большей степени по национальному, а не религиозному признаку.

В последние два года громких случаев ареста мусульман Манчестера по подозрению в экстремизме не было. Однако в 2014 году 20-летний житель Манчестера Абдуллахи Ахмед Джама Фара был арестован и позже осужден за подготовку терактов.

Он также пытался отправить в Сирию своего 19-летнего друга.

В 2013 году двоюродный брат Фара Ахмед Ибрагим Халани - также житель Манчестера - уехал в Сомали и присоединился к радикальной группировке "Аль-Шабаб".

Теракт в Манчестере произошел в понедельник вечером во время концерта американской певицы Арианы Гранде.

По последним данным, в результате взрыва на "Манчестер Арене" погибли 22 человека, около 120 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство".