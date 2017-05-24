В районе филармонии саперы проверяют подозрительный предмет

24 мая 2017, 9:29 Комментарии

В районе филармонии оцепили территорию в связи с обнаружением подозрительного предмета. Об этом "ВБ" сообщили в ГУВД Бишкека.

В 7.37 на пульт 102 поступило сообщение о подозрительном предмете неподалеку от здания филармонии. На вызов отреагировали сотрудники милиции для обеспечения безопасности. Территория вблизи предмета была оцеплена. Позже к месту подъехали саперы ГКНБ. В настоящий момент проводится работа по проверке предмета.

Между тем, очевидцы сообщают, что прозвучал громкий хлопок, после чего милиционеры засуетились, однако, в ГУВД Бишкека не подтвердили сообщения о взрыве.