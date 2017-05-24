Ростислав Ященко о ДТП и мусоре: Давайте не молчать об этом

24 мая 2017, 9:35 Комментарии

Участник команды "Азия MIX" Ростислав Ященко сделал видеообращение о растущем количестве ДТП и загрязнении окружающей среды. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

Резидент "Азия MIX" отметил, что в республике все чаще проводятся различные акции против нарушений на дорогах и загрязнения природы, однако они малоэффективны, так как виновники и потенциальные нарушители игнорируют действия активистов.

Он предложил перейти к кардинальным мерам - лишать гражданства нарушителей, приговорить к тюремному сроку или наложить огромные штрафы. Пока не будет ужесточено наказание, Ященко предлагает гражданам не молчать и активно поднимать эти проблемы перед властями.

"Я понимаю, что это очень жестко. Ну а пока это не появилось, давайте просто не молчать, потому что страшно куда-то выезжать, отдыхать - везде мусор. Страшно переходить дорогу", - сказал кавээнщик.