Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В рамках 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча министров здравоохранения КР и РКВ рамках 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча министров здравоохранения КР и РКМинистр здравоохранения КР встретился с заместителем министра здравоохранения КатараМинистр здравоохранения КР встретился с заместителем министра здравоохранения Катара

В Instagram позволили скрывать свои фотографии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360362_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427707-ru.html

Похожие новости

Kazinform: Акорда опубликовала фотографию Нурсултана Назарбаева с Дональдом Трампом

Соглашение между ЕАЭС и КНР позволит товарам Союза выйти на китайский рынок и реализовать выгодные проекты с Китаем

Бишкекскому фотографу требуется помощь в сборе денег на лечение

Нышанов: Имена членов комиссии, работающей по отравлению детей скрываются

Вскрывал могилы девушек и насиловал трупы — история бишкекского монстра

24 мая 2017, 9:39       Комментарии

Многие пользователи Instagram иногда в эмоциональном порыве удаляют некоторые свои снимки, однако потом жалеют о совершённом поступке. Для таких людей Instagram представил новую функцию под названием "Архив", пишет издание Life со ссылкой на TechCrunch.
Благодаря нововведению пользователи сервиса получили возможность скрывать посты от подписчиков. При этом владелец аккаунта может в любой момент посмотреть замаскированные снимки или же вернуть их в свою ленту.
Сейчас "Архив" доступен части пользователей в тестовом режиме. Разработчики пообещали, что в течение нескольких месяцев функцию получат все пользователи Instagram. Чтобы скрыть фото, необходимо нажать на три точки над записью справа и выбрать пункт "Архивировать".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум