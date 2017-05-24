В Instagram позволили скрывать свои фотографии

24 мая 2017, 9:39 Комментарии

Многие пользователи Instagram иногда в эмоциональном порыве удаляют некоторые свои снимки, однако потом жалеют о совершённом поступке. Для таких людей Instagram представил новую функцию под названием "Архив", пишет издание Life со ссылкой на TechCrunch.

Благодаря нововведению пользователи сервиса получили возможность скрывать посты от подписчиков. При этом владелец аккаунта может в любой момент посмотреть замаскированные снимки или же вернуть их в свою ленту.

Сейчас "Архив" доступен части пользователей в тестовом режиме. Разработчики пообещали, что в течение нескольких месяцев функцию получат все пользователи Instagram. Чтобы скрыть фото, необходимо нажать на три точки над записью справа и выбрать пункт "Архивировать".