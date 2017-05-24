Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Возле Филармонии обнаружен подозительный предмет, на месте работают саперы ГКНБВозле Филармонии обнаружен подозительный предмет, на месте работают саперы ГКНБВ рамках 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча министров здравоохранения КР и РКВ рамках 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения состоялась встреча министров здравоохранения КР и РК

10 мыслей о лени, граблях и советах блогера Рината Жумаева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359943_10...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427706-ru.html

Похожие новости

Мен король дорогимын — мысли нарушителя озвучил чемпион КВН из "Азии MIX"

Главой наблюдательного совета КТРК стал Жыпар Жекшеев

Жыпар Жекшеев избран председателем Наблюдательного совета ОТРК

Даже за место президента страны не борются так ожесточенно, как за место президента Наццентра онкологии, - председатель общественного совета Минздрава А.Султангазиев

Стивен Хокинг советует людям начинать искать другую планету для проживания

24 мая 2017, 9:44       Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?
В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.
Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…
Ринат Жумаев
блогер, графический дизайнер, маркетолог, перфекционист
Я в детстве хотел стать журналистом, но не потому, что я понимал, что это такое. […] Мне хотелось участвовать вот в этом кипише, где микрофоны, фотоаппараты и все такое.
Я реализовал это все в Facebook. Теперь я пишу.
Люди ленивые. Они не хотят много читать, они не хотят листать вниз, до конца прочитывать. Я стараюсь писать как можно короче – 300-200 символов максимум.
Я человек эмоциональный, местами, возможно, грубый. Меня бесит ситуация на дорогах. Мне кажется, я еду и у меня чуть ли не изжога из-за того, как люди ведут себя на дорогах. Вот почему я пишу про дороги.
Почему я пишу про семью? Потому что это основа общества и там происходят очень интересные вещи.
Какая бы грустная или жестокая тема не была, я всегда превращаю это в какой-то юмор. В Facebook люди любят делиться каким-то негативом и я, наверное, хочу разбавить Facebook хоть каким-то маленьким, но позитивом.
Я даю советы, но не обязательно их придерживаться. Я эксперт [в отношениях], тот человек, который сделал все возможные ошибки в жизни и потом людям советует.
Я не помню, чтобы я сделал что-то и оно пошло как по маслу. У меня всегда что-то пойдет не так, а потом я это все переделываю. […] Эти грабли меня окружают прямо везде. Даже в туалете, наверное.
Все почему-то говорят: ты когда станешь серьезным? Я считаю, что я очень серьезно отношусь к жизни, но не воспринимаю ее на таком серьезном уровне, чтобы ходить все время грустным, серьезным: я умру через 50 лет и что же мне дальше делать? […] Я не знаю, что будет завтра, просто нужно расслабиться, улыбаться и жить.
Мне кажется, я застрял в возрасте 21. Мне хочется все время что-то новое, того, что я не могу. […] Что-то осталось еще с детства – я хочу магнитофон разобрать, посмотреть, что там внутри.
Я на чем-то конкретном не остановлюсь. Скорее всего, буду до последнего, всю свою жизнь искать что-то новое.
Возможно, в течение ближайших 10 лет я сменю свою профессию, может, не 2 и не 3 раза. Ну круто же. Есть кыргызская пословица, в моем корявом переводе она означает, что мужчине мало иметь 70 профессий. Так мне говорила бабушка.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум