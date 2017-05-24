10 мыслей о лени, граблях и советах блогера Рината Жумаева

24 мая 2017, 9:44 Комментарии

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Ринат Жумаев

блогер, графический дизайнер, маркетолог, перфекционист

Я в детстве хотел стать журналистом, но не потому, что я понимал, что это такое. […] Мне хотелось участвовать вот в этом кипише, где микрофоны, фотоаппараты и все такое.

Я реализовал это все в Facebook. Теперь я пишу.

Люди ленивые. Они не хотят много читать, они не хотят листать вниз, до конца прочитывать. Я стараюсь писать как можно короче – 300-200 символов максимум.

Я человек эмоциональный, местами, возможно, грубый. Меня бесит ситуация на дорогах. Мне кажется, я еду и у меня чуть ли не изжога из-за того, как люди ведут себя на дорогах. Вот почему я пишу про дороги.

Почему я пишу про семью? Потому что это основа общества и там происходят очень интересные вещи.

Какая бы грустная или жестокая тема не была, я всегда превращаю это в какой-то юмор. В Facebook люди любят делиться каким-то негативом и я, наверное, хочу разбавить Facebook хоть каким-то маленьким, но позитивом.

Я даю советы, но не обязательно их придерживаться. Я эксперт [в отношениях], тот человек, который сделал все возможные ошибки в жизни и потом людям советует.

Я не помню, чтобы я сделал что-то и оно пошло как по маслу. У меня всегда что-то пойдет не так, а потом я это все переделываю. […] Эти грабли меня окружают прямо везде. Даже в туалете, наверное.

Все почему-то говорят: ты когда станешь серьезным? Я считаю, что я очень серьезно отношусь к жизни, но не воспринимаю ее на таком серьезном уровне, чтобы ходить все время грустным, серьезным: я умру через 50 лет и что же мне дальше делать? […] Я не знаю, что будет завтра, просто нужно расслабиться, улыбаться и жить.

Мне кажется, я застрял в возрасте 21. Мне хочется все время что-то новое, того, что я не могу. […] Что-то осталось еще с детства – я хочу магнитофон разобрать, посмотреть, что там внутри.

Я на чем-то конкретном не остановлюсь. Скорее всего, буду до последнего, всю свою жизнь искать что-то новое.

Возможно, в течение ближайших 10 лет я сменю свою профессию, может, не 2 и не 3 раза. Ну круто же. Есть кыргызская пословица, в моем корявом переводе она означает, что мужчине мало иметь 70 профессий. Так мне говорила бабушка.