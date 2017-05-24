Делегация из г.Балыкчи во главе с мэром ознакомилась с деятельностью зеленхоза

24 мая 2017, 9:28 Комментарии

Ош, 24 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Делегация из города Балыкчи во главе с мэром этого города ознакомилась с деятельностью комбината по благоустройству и зеленому хозяйству при мэрии города Ош. Об этом сообщили в пресс-службе данного ведомства.

По данным пресс-службы ведомства, делегация ознакомилась с деятельностью комбината по благоустройству и зеленому хозяйству и особое внимание делегацией было уделено теплице по выращиванию цветов, также внимание делегации было уделено на парки и скверы прошедшие реконструкцию.