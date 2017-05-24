Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В районе филармонии саперы проверяют подозрительный предметВ районе филармонии саперы проверяют подозрительный предметПолиция: Взрыв в Манчестере совершил Салман АбедиПолиция: Взрыв в Манчестере совершил Салман Абеди

Делегация из г.Балыкчи во главе с мэром ознакомилась с деятельностью зеленхоза

 

Фотографии: kabar.kg

            

Источник:
http://kabar.kg/news/delegatci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427705-ru.html

Похожие новости

Минтранс планирует приостановить деятельность ОсОО "Мейкин", водители которого совершили 3 ДТП в Бишкеке

Делегация Жогорку Кенеша прибыла с рабочим визитом в Турцию

Видео — Делегация Кыргызстана принимает участие в саммите в Саудовской Аравии

Замспикера ЖК обсудил с делегацией группы дружбы Кувейта укрепление межпарламентских связей

Малик Абакиров: "С начала деятельности Гарантийного фонда утверждено 49 гарантий на сумму 51 млн сомов"

24 мая 2017, 9:28       Комментарии

Ош, 24 мая /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Делегация из города Балыкчи во главе с мэром этого города ознакомилась с деятельностью комбината по благоустройству и зеленому хозяйству при мэрии города Ош. Об этом сообщили в пресс-службе данного ведомства.
По данным пресс-службы ведомства, делегация ознакомилась с деятельностью комбината по благоустройству и зеленому хозяйству и особое внимание делегацией было уделено теплице по выращиванию цветов, также внимание делегации было уделено на парки и скверы прошедшие реконструкцию.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум