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Министр здравоохранения КР встретился с заместителем министра здравоохранения Катара

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ministr-z...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427704-ru.html

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24 мая 2017, 9:37       Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. На полях 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев встретился с заместителем министра здравоохранения Катара Салех бин Али Аль Марри, сообщает пресс-служба Минздрава КР.
В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе заключения Соглашения между Кыргызстаном и Катаром по взаимодействию министерств здравоохранения, развития медицинской инфраструктуры в Кыргызстане, а также подготовки национальных специалистов.
Т.Батыралиев обратился к катарской стороне с просьбой оказать содействие в срочном восстановлении медицинских объектов в Алайском районе, недавно пострадавших от землетрясения. В этой связи, стороны договорились изучить вопрос конкретных потребностей Кыргызстана и возможностей Катара поддержать их.

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