Министр здравоохранения КР встретился с заместителем министра здравоохранения Катара

24 мая 2017, 9:37 Комментарии

Бишкек, 24 мая /Кабар/. На полях 70-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев встретился с заместителем министра здравоохранения Катара Салех бин Али Аль Марри, сообщает пресс-служба Минздрава КР.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в сфере здравоохранения, в том числе заключения Соглашения между Кыргызстаном и Катаром по взаимодействию министерств здравоохранения, развития медицинской инфраструктуры в Кыргызстане, а также подготовки национальных специалистов.

Т.Батыралиев обратился к катарской стороне с просьбой оказать содействие в срочном восстановлении медицинских объектов в Алайском районе, недавно пострадавших от землетрясения. В этой связи, стороны договорились изучить вопрос конкретных потребностей Кыргызстана и возможностей Катара поддержать их.