Positiff: Музыкальные вечера в Бишкеке, 6 медалей из Казани и начало месяца Рамазан

24 мая 2017, 8:02 Комментарии

Уважаемые читатели, представляем вашему вниманию позитивные новости, которые вы могли пропустить за прошедшие сутки...

Священный месяц Рамазан начнется 27 мая.

В период священного для мусульман месяца Рамазан правоверные 30 дней соблюдают пост. Конец поста намечается на 25 июня.

Мэрия Бишкека в 2017 году заасфальтирует 100 улиц. В 2017 году муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" планирует заасфальтировать 51 улицу, Управление капитального строительства - 49 улиц.

В Бишкеке будут проходить музыкальные вечера под открытым небом.

Каждую пятницу начиная с 26 мая по 30 июня с 18:00 у памятника Токтогула Сатылганова, рядом с Театром оперы и балета, творческие коллективы управления культуры мэрии Бишкека, а также звезды кыргызской эстрады будут петь, играть на разных музыкальных инструментах...

Про итогам Игр исламской солидарности у сборной Кыргызстана 17 медалей и 10 место в медальном зачете.

На Исламиаде-2017 Кыргызстан представляла команда из 69 спортсменов, которые вели борьбу в 11 видах спорта.

По итогам Игр в копилке сборной Кыргызстана 17 медалей: 4 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых.

Сборная Кыргызстана завоевала 6 медалей на третьих Всемирных играх юных соотечественников, которые прошли 14-20 мая в Казани

Кыргызстанцы завоевали 3 золота, 2 серебра и одну бронзу.

Школьники из Кыргызстана завоевали бронзовые медали Азиатской олимпиады по математике.

В этом году от Кыргызстана выступали 7 человек.

Прогноз погоды по Кыргызстану на 24 мая. По сообщению Кыргызгидромета, по республике в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Таласская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Баткенская область

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +13...+18

днем: +25...+30

Иссык-Кульская область

ночью: +6...+11

днем: +20...+25

Нарынская область

ночью: +4...+9

днем: +21...+26

В Бишкеке ночью кратковременный дождь, гроза, днем осадки маловероятны. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +26...+28.