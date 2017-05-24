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Positiff: Музыкальные вечера в Бишкеке, 6 медалей из Казани и начало месяца Рамазан

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427702-ru.html

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днем: +23...+28
Таласская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Баткенская область
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Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +13...+18
днем: +25...+30
Иссык-Кульская область
ночью: +6...+11
днем: +20...+25
Нарынская область
ночью: +4...+9
днем: +21...+26
В Бишкеке ночью кратковременный дождь, гроза, днем осадки маловероятны. Ветер западный 4-9 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +14...+16, максимальная температура воздуха днем +26...+28.

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