Negatiff На реке Чаткал смыло автомобильный мост, закрывается рынок "Дыйкан"

24 мая 2017, 8:03 Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...

В Бишкеке с 24 мая 2017 года будет закрыт рынок "Дыйкан".

Близкое расположение рынка к нефтебазе создает угрозу безопасности людей и высокий риск возникновения чрезвычайной ситуации...

Россельхознадзор на этой неделе не допустил ввоз порядка 145 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана в Новосибирскую область.

В том числе 20 тонн казахстанской свежей моркови, 19,1 тонны узбекской и 20 тонн казахстанской свежей черешни, 42 тонны кыргызского и 40 тонн казахстанского репчатого лука, а также 2 тонны казахстанских кабачков и огурцов.

Житель Каракола перерезал горло собутыльнику. 18 мая в дежурную часть ОВД города Каракол поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка городского типа Каракол-Пристань был обнаружен труп неизвестного мужчины...

На реке Чаткал смыло автомобильный мост. В сельском округе Каныш-Кыя 23 мая в 04:00 поднялся уровень воды в реке Чаткал...