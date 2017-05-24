Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Самолет Элвиса Пресли выставят на аукционСамолет Элвиса Пресли выставят на аукционPositiff: Музыкальные вечера в Бишкеке, 6 медалей из Казани и начало месяца РамазанPositiff: Музыкальные вечера в Бишкеке, 6 медалей из Казани и начало месяца Рамазан

Negatiff На реке Чаткал смыло автомобильный мост, закрывается рынок "Дыйкан"

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427701-ru.html

Похожие новости

С рынка "Дыйкан" выгнали торговцев, часть увезли в РУВД — администрация

Рынок "Дыйкан" в Бишкеке закроют завтра

Проигранная война рынка и мэрии. "Дыйкан" сдал свои позиции

Бишекский рынок "Дыйкан" с 24 мая будет закрыт

В Бишкеке закрывают рынок "Дыйкан"

24 мая 2017, 8:03       Комментарии

Информационное агентство АКИpress представляет подборку новостей, которые вы могли пропустить вчера...
В Бишкеке с 24 мая 2017 года будет закрыт рынок "Дыйкан".
Близкое расположение рынка к нефтебазе создает угрозу безопасности людей и высокий риск возникновения чрезвычайной ситуации...
Россельхознадзор на этой неделе не допустил ввоз порядка 145 тонн подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана в Новосибирскую область.
В том числе 20 тонн казахстанской свежей моркови, 19,1 тонны узбекской и 20 тонн казахстанской свежей черешни, 42 тонны кыргызского и 40 тонн казахстанского репчатого лука, а также 2 тонны казахстанских кабачков и огурцов.
Житель Каракола перерезал горло собутыльнику. 18 мая в дежурную часть ОВД города Каракол поступило сообщение о том, что на одной из улиц поселка городского типа Каракол-Пристань был обнаружен труп неизвестного мужчины...
На реке Чаткал смыло автомобильный мост. В сельском округе Каныш-Кыя 23 мая в 04:00 поднялся уровень воды в реке Чаткал...

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум