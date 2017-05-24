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Дылдаев: Ди Каприо, возможно, приедет на саммит по защите снежного барса

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Radio/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427700-ru.html

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Видео — Делегация Кыргызстана принимает участие в саммите в Саудовской Аравии

Президент Узбекистана принимает участие в Саммите арабо-мусульманских стран и США в Саудовской Аравии

24 мая 2017, 9:28       Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он сообщил, что в стране пройдет международный форум, посвященный защите снежного барса и его экосистем.
"На прошлом саммите в 2013 году мы писали письма многим знаменитостям, но большинство не смогли приехать из-за плотного рабочего графика. Нынешний саммит пройдет во второй половине августа. Я пока не в курсе организационной работы, но, возможно, приедет звезда кино Леонардо Ди Каприо, который очень хорошо поддерживает охрану диких животных - марала и снежного барса", - сказал Дылдаев.
Он отметил, что саммит нацелен на объединение руководителей и представителей 12 стран ареала снежного барса, а также других заинтересованных государств с руководителями международных, донорских, природоохранных организаций и научных учреждений и укрепление усилий по защите снежного барса.

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