Дылдаев: Ди Каприо, возможно, приедет на саммит по защите снежного барса

24 мая 2017, 9:28 Комментарии

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан он сообщил, что в стране пройдет международный форум, посвященный защите снежного барса и его экосистем.

"На прошлом саммите в 2013 году мы писали письма многим знаменитостям, но большинство не смогли приехать из-за плотного рабочего графика. Нынешний саммит пройдет во второй половине августа. Я пока не в курсе организационной работы, но, возможно, приедет звезда кино Леонардо Ди Каприо, который очень хорошо поддерживает охрану диких животных - марала и снежного барса", - сказал Дылдаев.

Он отметил, что саммит нацелен на объединение руководителей и представителей 12 стран ареала снежного барса, а также других заинтересованных государств с руководителями международных, донорских, природоохранных организаций и научных учреждений и укрепление усилий по защите снежного барса.