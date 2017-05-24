Эксперты рассказали, на чем земляне будут путешествовать в ближайшие 30 лет

24 мая 2017, 8:56 Комментарии

Фирма RS Components представила интерактивный модуль, который позволяет узнать, как человечество будет путешествовать в будущем. Модуль активируется при вводе пользователем своего возраста, передает издание Йод.

Так, в 2020 году машины будут оснащены системами дополненной реальности. Они будут сообщать о плотности движения, инцидентах на дорогах, ресторанах и туристических объектах поблизости, сообщается на портале RS.

Также в 2020 году станут реальностью путешествия на сверхзвуковых вакуумных поездах Hyperloop.

В 2025 году начнут функционировать сети индивидуальных Skytran. Они будут представлять из себя общественный трамвай, который использует технологию магнитной левитации, состоит из индивидуальных вагончиков, которые передвигаются по путям, проложенным на высоте от 6 до 9 метров над землей.

В 2035 году 90% машин будут самоуправляемыми, а вся информация выводиться на ветровое стекло.

В 2050-м путешественники будут летать на самолетах с панорамным видом, а специальные системы - разрушители звука позволят наслаждаться просмотром фильма или общением с близкими, не нарушая покой других пассажиров.

Также планируется, что в том же 2050-м будет запущен лифт на орбиту Земли.