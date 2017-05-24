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Юные режиссеры из КР приглашены на международный кинолагерь в Корею

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360357_un...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427696-ru.html

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24 мая 2017, 8:58       Комментарии

Юные кыргызские режиссеры, победители республиканского детско-юношеского кинофестиваля "Карек" - Батыркан Ильясов и Тимур Искаков приглашены на международный кинолагерь в Корее, организованный в рамках 12-го международного детско - юношеского кинофестиваля "BIKY". Киношкола продлится 7 дней с 12 по 18 июля в городе Пусан, Южная Корея.
В программе кинолагеря юные режиссеры со всего мира, будут иметь возможность снять свои короткометражные работы под руководством профессионалов и в завершении премьерный показ их работ пройдет как официальная программа в самом кинофестивале.
"BIKY" стартовал в 2005 году с целью обучения детей и молодых режиссеров младше 18 лет, осознанию истинной ценности медиакультуры среди потока медиа-контента и общения с миром через фильмы. Организаторы проекта желают, чтобы этот фестиваль дал молодым талантам возможность подружиться и разделить свою любовь к творчеству с соседями через 200 фильмов из 30 стран.
Участие в таком масштабном кинолагере очень хорошая возможность для наших подрастающих талантов получить новый опыт для их развития, увидеть мир и конечно найти новых друзей.
Напомним, что Батыркан со своим анимационным фильмом "Соседи" выигрывал главный приз в категории "Лучшая анимация" республиканского детско-юношеского кинофестиваля "Карек", а Тимур Искаков был победителем главного приза за "Лучший фильм" этого же фестиваля. Оба являются участниками VI международного кинофестиваля короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов".

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