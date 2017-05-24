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Торговцы "Дыйкана": Ночью на нас напал полк милиции, 12 человек увезли

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360356_to...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427695-ru.html

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24 мая 2017, 9:02       Комментарии

В соответствии с распоряжением столичной мэрии от 11 апреля 2017 года "Об устранении нарушений на муниципальном торгово-рыночном комплексе "Дыйкан-Пишпек" деятельность рынка была приостановлена. По сообщению Ленинской районной администрации, они письменно уведомили всех торговцев и администрацию рынка о принятом решении.
Однако, по словам представителя правкома рынка, никого ни о чем не предупреждали. А сегодня ночью около 03.00 на территорию "Дыйкана" прибыли милиционеры. Они пытались разогнать бастующих торговцев, последние держались до последнего. Но в итоге милиционеры задержали людей, противящихся распоряжению мэрии, говорит председатель правкома рынка "Дыйкан" Роза Ибраимова.
"Нас не оповестили о том, что нас закрывают, не организовали собрание. Просто пришли и наглым способом выгнали, мы понимаем, что у мэрии есть постановление, но так же не делается. Мы вчера были у директора "Кыргыз темир жолу", он говорит, что его заставили расторгнуть с нами договор, но если все наладится, он вновь с нами заключит его. Наших водителей запугали, у нас товар скоропортящийся, только сезон начался, люди не знают, что делать, это просто издевательство", - сказала Ибраимова.
Сейчас торговцы планируют требовать справедливости на митинге, который пройдет у Жогорку Кенеша.

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