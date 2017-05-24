Турция предлагает Кыргызстану "Маариф" вместо "Себата"

24 мая 2017, 9:10 Комментарии

Турция предложила Кыргызстану рассмотреть возможность сотрудничества с образовательным фондом "Маариф". Предложение прозвучало во время премьер-министра Турции Биналя Йылдырыма со спикером парламента Кыргызстана Чыныбаем Турсунбековым, который в эти дни находится с рабочим визитом в Турции.

Как сообщает пресс-служба парламента, Биналь Йылдырым пожелал успешного проведения президентских выборов. Он отметил, что после событий в Турции 15 июля 2016 года Турсунбеков - первый из высшего руководства Кыргызстана, который посетил Турцию. "Уверен, что данный визит откроет новую страницу в нашем сотрудничестве", - сказал премьер.

В заключение глава турецкого правительства затронул тему взаимодействия двух стран в области образования, отметив, что "ситуация вокруг бывшего международного образовательного учреждения "Себат" оказала свое определенное влияние на двусторонние отношения". В связи с этим Биналь Йылдырым предложил Кыргызстану сотрудничество в новом формате, задействовав при необходимости потенциал государственного фонда "Маариф".

Функционирующие в Кыргызстане с 1992 года кыргызско-турецкие лицеи "Себат" были переименованы в "Сапат" в конце марта 2017 года. После попытки военного переворота, который произошел в Турции в ночь с 15 на 16 июля 2016 год, турецкие власти поднимали вопросы по закрытию этих лицеев, которые якобы имеют отношение к Гюлену. Власти Турции обвиняют Гюлена в организации заговора. Ранее турецкие лицеи были переименованы в Казахстане.