Две трети пути по открытию неба Европы для компаний КР пройдено — АГА

24 мая 2017, 8:45 Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Кыргызстан выполнил две трети требований IKAO (Международная организация гражданской авиации) по выводу отечественных авиакомпаний из "черного списка" Европейского союза, рассказал корреспонденту Sputnik директор Агентства гражданской авиации при Минтрансе Курманбек Акышев.

Европейская комиссия (ЕК) регулярно публикует "черный список" авиаперевозчиков, самолетам которых запрещено появляться в воздушном пространстве любого государства - члена Евросоюза. Кыргызские компании включены в этот список с 2006 года.

"Разработан план действий по выходу из "черного списка", он реализован на 68 процентов. Есть несоответствия, которые надо решать через правительства, в частности, обучение инспекторов работе с оборудованием", - рассказал Акышев.

Он добавил, что не может сообщить примерные сроки выхода из списка, но напомнил, что Казахстану понадобилось для этого четыре года.

Каким авиационным парком располагает страна и в каком состоянии находятся ее воздушные ворота, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>