Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Эксперты рассказали, на чем земляне будут путешествовать в ближайшие 30 летЭксперты рассказали, на чем земляне будут путешествовать в ближайшие 30 летМексиканка выиграла забег на 50 километров в обычных сандалиях и юбкеМексиканка выиграла забег на 50 километров в обычных сандалиях и юбке

Две трети пути по открытию неба Европы для компаний КР пройдено — АГА

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427692-ru.html

Похожие новости

В селе Арашан пройдет Кубок президента КР по вольной борьбе

Сегодня: суд будет открытым, снос ресторана "Нарын", фестиваль мороженого

В Бишкеке пройдет мероприятие "Рамазан - праздник для души"

В Бишкеке пройдет фестиваль мороженого — больше 50 сортов лакомства!

В Бишкеке пройдет фестиваль мороженого

24 мая 2017, 8:45       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Кыргызстан выполнил две трети требований IKAO (Международная организация гражданской авиации) по выводу отечественных авиакомпаний из "черного списка" Европейского союза, рассказал корреспонденту Sputnik директор Агентства гражданской авиации при Минтрансе Курманбек Акышев.
Европейская комиссия (ЕК) регулярно публикует "черный список" авиаперевозчиков, самолетам которых запрещено появляться в воздушном пространстве любого государства - члена Евросоюза. Кыргызские компании включены в этот список с 2006 года.
"Разработан план действий по выходу из "черного списка", он реализован на 68 процентов. Есть несоответствия, которые надо решать через правительства, в частности, обучение инспекторов работе с оборудованием", - рассказал Акышев.
Он добавил, что не может сообщить примерные сроки выхода из списка, но напомнил, что Казахстану понадобилось для этого четыре года.
Каким авиационным парком располагает страна и в каком состоянии находятся ее воздушные ворота, смотрите в инфографике Sputnik Кыргызстан>>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум