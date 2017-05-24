В селе Арашан пройдет Кубок президента КР по вольной борьбе

24 мая 2017, 8:35 Комментарии

26 мая 2017 года в селе Арашан пройдет Кубок президента Кыргызской Республики по вольной борьбе среди юношей 2003-2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.

Кубок президента Кыргызской Республики по вольной борьбе проводится по правилам UWW по весовым категориям от 23 до 69 кг.

Занявшие призовые места будут награждены кубками, медалями и дипломами.

«Целью проведения чемпионата является укрепление дружеских связей между спортсменами Кыргызской Республики, повышение мастерства спортсменов, популяризация вольной борьбы в Кыргызской Республике», — отмечают в Госагентстве физкультуры и спорта

Организаторами Кубка президента Кыргызской Республики выступают Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта, Управление делами президента и правительства Кыргызской Республики и представительство правительства в Чуйской области.