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В селе Арашан пройдет Кубок президента КР по вольной борьбе

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-sele...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427691-ru.html

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24 мая 2017, 8:35       Комментарии

26 мая 2017 года в селе Арашан пройдет Кубок президента Кыргызской Республики по вольной борьбе среди юношей 2003-2004 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта КР.
Кубок президента Кыргызской Республики по вольной борьбе проводится по правилам UWW по весовым категориям от 23 до 69 кг.
Занявшие призовые места будут награждены кубками, медалями и дипломами.
«Целью проведения чемпионата является укрепление дружеских связей между спортсменами Кыргызской Республики, повышение мастерства спортсменов, популяризация вольной борьбы в Кыргызской Республике», — отмечают в Госагентстве физкультуры и спорта
Организаторами Кубка президента Кыргызской Республики выступают Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта, Управление делами президента и правительства Кыргызской Республики и представительство правительства в Чуйской области.

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