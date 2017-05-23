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Самолет Элвиса Пресли выставят на аукцион

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360344_sa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427690-ru.html

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24 мая 2017, 8:18       Комментарии

Аукционный дом GWS Auctions 27 мая выставит на торги личный самолет легенды рок-н-ролла Элвиса Пресли Lockheed Jetstar, сообщает Росбалт со ссылкой на сайт дома.
Известно, что аукцион пройдет в США, но точное место не называется.
Самолет 1962 года производства 35 лет находился у частного покупателя и оценивается в сумму от $2 млн до $3,5 млн. Ранее он принадлежал Элвису и его отцу Вернону Пресли.
Самолет не эксплуатировался более 30 лет и все это время был припаркован на одном из аэродромов штата Нью-Мексико.
Дизайн внутри самолета был разработан с учетом пожеланий именитого музыканта: салон имеет деревянную отделку, красные бархатные кресла и мягкий ковер. Однако полетать на нем не удастся - машина лишена двигателей и может быть использована лишь в качестве выставочного объекта. Однако организаторы торгов уверены: таким образом будущий владелец сможет получить многомиллионную прибыль.
"Потенциально этот самолет может принести своему новому владельцу миллионы - в качестве выставочного экспоната или платного аттракциона", - говорится в заявлении.
При этом организаторы заявляют и о возможности полной реставрации самолета для тех, кто все-таки захочет подняться на нем в небо.

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