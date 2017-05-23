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Мексиканка выиграла забег на 50 километров в обычных сандалиях и юбке

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360345_me...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427688-ru.html

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Туризм по-мусульмански: 6 главных отличий халал-отеля от обычного

24 мая 2017, 8:37       Комментарии

22-летняя Мария Лорена Рамирес (María Lorena Ramírez), представительница коренного народа Мексики тараумара, выиграла ультрамарафон в обычных сандалиях из переработанной резины для шин, пишет TJournal.
Она бежала без всякой профессиональной экипировки и не готовилась cпециально. Рамирес закончила забег на 50 километров за 7 часов и 3 минуты и получила в качестве награды шесть тысяч песо (около 21 тысячи сомов).
Индейцы тараумара считаются самыми выносливыми бегунами в мире. Они традиционно живут в поселениях, отдалённых друг от друга на большие расстояния, и вынуждены много бегать, чтобы охотиться и торговать. Тараумара часто бегают босиком или в самодельных верёвочных сандалиях и потребляют большое количество кукурузного пива с высоким содержанием углеводов.

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