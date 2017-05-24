ГАМСУМО предлагает определить перечень госорганов, которые имеют право проводить плановые и внеплановые проверки органов МСУ

24 мая 2017, 1:19 Комментарии

Госагентство по делам МСУ и межэтнических отношений предлагает определить перечень государственных органов, которые имеют право проводить плановые и внеплановые проверки органов местного самоуправления. Об этом стало известно 23 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, госустрйоству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

По словам зампредседателя ГАМСУМО Михаила Халитова, по проекту закона в список госорганов, имеющих право на плановую проверку органов МСУ включены Генеральная прокуратура, Социальный фонд и Госэкотехинспекция.

Внеплановые проверки может проводить только Департамент профилактики заболеваний и санитарно-эпидемиологического надзора при Министерстве здравоохранения КР.