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С рынка "Дыйкан" выгнали торговцев, часть увезли в РУВД — администрация

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427685-ru.html

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24 мая 2017, 0:30       Комментарии

БИШКЕК, 24 мая - Sputnik. Рынок "Дыйкан-Пишпек" оцеплен милицией, сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.
Торговый объект должен закрыться 24 мая - такое решение приняла мэрия. Причина - близкое расположение рынка к нефтебазе, что создает угрозу пожара. При этом на базаре нет запасных выходов.
Как рассказал заместитель директора рынка Талип Ташибаев, сотрудники милиции выпроводили торговцев.
"Милиционеры перекрыли дорогу на базаре, всех выгоняли. Тех, кто собрался на рынке, в РУВД забрали. Торговцы как раз заканчивали работу... Я хочу сказать, что закрытие было незаконным", - сказал Ташибаев.
В ГУВД сообщили, что во избежание провокаций на место стянуты сотрудники милиции, и отметили, что некоторых выступающих, возможно, увозили в районное УВД для проведения профилактических бесед.
Аким Ленинского района Нурдин Тынаев заявил, что были провокации и что сейчас большинство торговцев уже переезжают, обстановка вокруг рынка стабильная.

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