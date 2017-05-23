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Khovar: В Таджикистане увеличился объём грузоперевозок

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/khovar-v-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427682-ru.html

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23 мая 2017, 22:43       Комментарии

Khovar: Около 5,5 млн тонн грузов перевезено всеми видами транспорта в Таджикистане за первые 4 месяца этого года. Из этого числа свыше 4-х млн тонн грузов перевезено автомобильным транспортом, около 1,4 млн тонн — железнодорожным транспортом и 593 тонны — воздушным транспортом. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Министерстве транспорта Республики Таджикистан.
Таким образом, на автомобильный транспорт приходится 74,4% от общего объема грузоперевозок. Этот показатель по железнодорожным грузоперевозкам составляет всего 25,6%.
Объем международных грузовых перевозок за указанный период составил 333,3 тонны, что на 19% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Порядка 42,1% от общего объема международных грузоперевозок приходится на экспорт товаров.
Как сообщает источник, сегодня на рынке дорожно-транспортных услуг действует 1361 предприятие, в том числе 120 пассажирских и транспортных предприятий (9870 единиц транспортных средств), более 120 грузовых транспортных предприятий (14220 единиц транспортных средств), 50 международных автомобильных транспортных компаний, 50 пассажирских терминалов, 14 грузовых терминалов, 996 точек по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, 76 стоянок. Осуществляется 844 рейса пассажирских перевозок.
"Транспортные средства остаются одной из приоритетных отраслей, которая имеет ключевое положение в развитии национальной экономики", — добавил источник.

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