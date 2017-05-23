Khovar: В Таджикистане увеличился объём грузоперевозок

23 мая 2017, 22:43 Комментарии

Khovar: Около 5,5 млн тонн грузов перевезено всеми видами транспорта в Таджикистане за первые 4 месяца этого года. Из этого числа свыше 4-х млн тонн грузов перевезено автомобильным транспортом, около 1,4 млн тонн — железнодорожным транспортом и 593 тонны — воздушным транспортом. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Министерстве транспорта Республики Таджикистан.

Таким образом, на автомобильный транспорт приходится 74,4% от общего объема грузоперевозок. Этот показатель по железнодорожным грузоперевозкам составляет всего 25,6%.

Объем международных грузовых перевозок за указанный период составил 333,3 тонны, что на 19% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Порядка 42,1% от общего объема международных грузоперевозок приходится на экспорт товаров.

Как сообщает источник, сегодня на рынке дорожно-транспортных услуг действует 1361 предприятие, в том числе 120 пассажирских и транспортных предприятий (9870 единиц транспортных средств), более 120 грузовых транспортных предприятий (14220 единиц транспортных средств), 50 международных автомобильных транспортных компаний, 50 пассажирских терминалов, 14 грузовых терминалов, 996 точек по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей, 76 стоянок. Осуществляется 844 рейса пассажирских перевозок.

"Транспортные средства остаются одной из приоритетных отраслей, которая имеет ключевое положение в развитии национальной экономики", — добавил источник.