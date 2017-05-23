Доллар США: 67.8583 (-0.0593) 
Евро: 76.3236 (+0.48) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.55 $/гр (+0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Юные режиссеры из Кыргызстана приглашены на международный кинолагерь в КорееЮные режиссеры из Кыргызстана приглашены на международный кинолагерь в КорееKhovar: В Таджикистане увеличился объём грузоперевозокKhovar: В Таджикистане увеличился объём грузоперевозок

Trend: Президент Узбекистана принял главу МВД России

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/trend-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427681-ru.html

Похожие новости

Артем Новиков назначен завотделом финансово-экономического анализа и мониторинга развития аппарата Президента

В аппарате президента кадровые назначения

Экс-президент Р.Отунбаева о природных катаклизмах: Поможем всем миром!

МВД Узбекистана и России подписали протокол о взаимодействии на 2017-2018 годы

В России несовершеннолетняя автограбительница угнала авто кыргызстанца

23 мая 2017, 22:45       Комментарии

Trend: Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев во вторник принял министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, находящегося в стране с рабочим визитом, сообщило Национальное информагентство республики (УзА).
Особое внимание на встрече было уделено вопросам реализации договоренностей и соглашений, в том числе в миграционной сфере, принятых в ходе визита президента Узбекистана в Россию.
Глава государства подчеркнул важность продолжения активного взаимодействия по линии правоохранительных органов двух стран в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком и незаконным оборотом оружия
В качестве важных направлений отмечено развитие сотрудничества в области подготовки и повышения квалификации кадров для правоохранительных структур.
В первой половине дня состоялась встреча глав МВД Узбекистана и России - генерал-майора Абдусалома Азизова и генерала полиции Владимира Колокольцева. По итогам встречи стороны подписали протокол о взаимодействии между МВД двух стран на 2017−2018 годы.
Как сообщила пресс-служба МВД Узбеекистана, документ "станет действенным рычагом конструктивной и взаимовыгодной работы правоохранительных органов двух стран на ближайшее будущее".
Делегация МВД РФ во главе с министром Колокольцевым прибыла в Самарканд в понедельник. Ее встречали министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов, посол России в республике Владимир Тюрденев и другие официальные лица.
Глава МВД России посетил мемориальный комплекса в Самарканде, где похоронен первый президент Узбекистана Ислам Каримов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум