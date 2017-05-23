Trend: Президент Узбекистана принял главу МВД России

23 мая 2017, 22:45 Комментарии

Trend: Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев во вторник принял министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, находящегося в стране с рабочим визитом, сообщило Национальное информагентство республики (УзА).

Особое внимание на встрече было уделено вопросам реализации договоренностей и соглашений, в том числе в миграционной сфере, принятых в ходе визита президента Узбекистана в Россию.

Глава государства подчеркнул важность продолжения активного взаимодействия по линии правоохранительных органов двух стран в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью, наркотрафиком и незаконным оборотом оружия

В качестве важных направлений отмечено развитие сотрудничества в области подготовки и повышения квалификации кадров для правоохранительных структур.

В первой половине дня состоялась встреча глав МВД Узбекистана и России - генерал-майора Абдусалома Азизова и генерала полиции Владимира Колокольцева. По итогам встречи стороны подписали протокол о взаимодействии между МВД двух стран на 2017−2018 годы.

Как сообщила пресс-служба МВД Узбеекистана, документ "станет действенным рычагом конструктивной и взаимовыгодной работы правоохранительных органов двух стран на ближайшее будущее".

Делегация МВД РФ во главе с министром Колокольцевым прибыла в Самарканд в понедельник. Ее встречали министр внутренних дел Узбекистана генерал-майор Абдусалом Азизов, посол России в республике Владимир Тюрденев и другие официальные лица.

Глава МВД России посетил мемориальный комплекса в Самарканде, где похоронен первый президент Узбекистана Ислам Каримов.