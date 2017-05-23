Юные режиссеры из Кыргызстана приглашены на международный кинолагерь в Корее

23 мая 2017, 22:52 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Юные кыргызские режиссеры, победители Республиканского детско-юношеского кинофестиваля "Карек", Батыркан Ильясов и Тимур Искаков приглашены на Международный кинолагерь в Корее, организованный в рамках 12-го Международного детско-юношеского кинофестиваля "BIKY". Киношкола продлится 7 дней с 12 по 18 июля в городе Пусан, Южная Корея. Об этом сообщает Ника Жолдошева, Ассоциативный продюсер, Арт-директор МКФ стран СНГ, Грузии и Балтии "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов".

В программе кинолагеря юные режиссеры со всего мира, будут иметь возможность снять свои короткометражные работы под руководством профессионалов и в завершении премьерный показ их работ пройдет как официальная программа в самом кинофестивале.

"BIKY" стартовал в 2005 году с целью обучения детей и молодых режиссеров младше 18 лет, осознанию истинной ценности медиакультуры среди потока медиа-контента и общения с миром через фильмы. Организаторы проекта желают, чтобы этот фестиваль дал молодым талантам возможность подружиться и разделить свою любовь к творчеству с соседями через 200 фильмов из 30 стран.

Участие в таком масштабном кинолагере очень хорошая возможность для наших подрастающих талантов получить новый опыт для их развития, увидеть мир и конечно найти новых друзей.

Напомним, что Батыркан со своим анимационным фильмом "Соседи" выигрывал главный приз в категории "Лучшая анимация" Республиканского детско-юношеского кинофестиваля "Карек", а Тимур Искаков был победителем главного приза за "Лучший фильм" этого же фестиваля. Оба являются участниками VI Международного Кинофестиваля короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии "Кыргызстан – страна короткометражных фильмов".