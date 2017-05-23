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Kazinform: Нурсултан Назарбаев назвал образцовыми отношения между Казахстаном и ОАЭ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kazinform...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427679-ru.html

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Судебный процесс в отношении Текебаева и Чотонова будет открытым

Судебный процесс в отношении Текебаева и Чотонова будет открытым

23 мая 2017, 22:36       Комментарии

Kazinform: Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном. Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Глава государства, поприветствовав министра иностранных дел ОАЭ, отметил положительную динамику развития связей между двумя странами. "Вы посещаете нас с официальным визитом по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и ОАЭ. Сегодня в Астане проходит совместный бизнес-форум. В этом году я был дважды в Арабских Эмиратах. Во время последней встречи с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном были достигнуты договоренности по многим вопросам", - сказал Президент Казахстана.
Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность укрепления двусторонних контактов и выразил уверенность в том, что текущий год будет ознаменован началом нового этапа сотрудничества. "Наши отношения, основанные на взаимном доверии и братстве, являются образцовыми. Мы должны прилагать все усилия для их последующего развития", - сказал Глава государства.
Абдалла бен Заид Аль Нахаян выразил полное удовлетворение ходом двустороннего взаимодействия и подчеркнул необходимость его дальнейшего укрепления на новом уровне. Также министр иностранных дел ОАЭ отметил успешность саммита, прошедшего в Королевстве Саудовская Аравия, на полях которого состоялась беседа Президента Казахстана с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.

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