Kazinform: Нурсултан Назарбаев назвал образцовыми отношения между Казахстаном и ОАЭ

23 мая 2017, 22:36 Комментарии

Kazinform: Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахаяном. Об этом передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства, поприветствовав министра иностранных дел ОАЭ, отметил положительную динамику развития связей между двумя странами. "Вы посещаете нас с официальным визитом по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и ОАЭ. Сегодня в Астане проходит совместный бизнес-форум. В этом году я был дважды в Арабских Эмиратах. Во время последней встречи с шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном были достигнуты договоренности по многим вопросам", - сказал Президент Казахстана.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул важность укрепления двусторонних контактов и выразил уверенность в том, что текущий год будет ознаменован началом нового этапа сотрудничества. "Наши отношения, основанные на взаимном доверии и братстве, являются образцовыми. Мы должны прилагать все усилия для их последующего развития", - сказал Глава государства.

Абдалла бен Заид Аль Нахаян выразил полное удовлетворение ходом двустороннего взаимодействия и подчеркнул необходимость его дальнейшего укрепления на новом уровне. Также министр иностранных дел ОАЭ отметил успешность саммита, прошедшего в Королевстве Саудовская Аравия, на полях которого состоялась беседа Президента Казахстана с наследным принцем Абу-Даби, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном.