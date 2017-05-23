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Asia+: Турция передала Таджикистану потенциального террориста, который оказался гражданином Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/asia-turt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427678-ru.html

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23 мая 2017, 22:31       Комментарии

Asia+: Турецкая полиция при проведении специальных мероприятий на границе с Сирией 12 мая текущего года задержала молодого человека. При нем был обнаружен паспорт на имя гражданина Таджикистана, 28-летнего Хидоятулло Давлатова. Задержанный, намеревавшийся присоединиться к боевикам "Исламского государства", был передан турецкой стороной спецслужбам Таджикистана.
Однако, как сообщает официальный сайт МВД Таджикистана, в ходе проведения следственных мероприятий таджикской стороной было установлено, что задержанный - 23-летний гражданин Кыргызстана Кобилджон угли Хасанбой, узбек по национальности, уроженец Ошской области города Узген.
"Он использовал паспорт гражданина Таджикистана незаконно и в целях совершения преступления", - отмечает МВД Таджикистана.
По данному факту ведется расследование.

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