Список ажы башчы, отобранных на хадж-2017 (фамилии)

23 мая 2017, 22:08 Комментарии

Духовное управление мусульман Кыргызстана опубликовало итоги конкурса на должность ажы башчы на хадж 2017 года.

Ранее был опубликован список претендентов, которые прошли первый тур конкурса.

Список ажы башчы, которые прошли конкурс:

Баткенская область:

Закиров Ысмайыл Турганбаевич - 40 баллов

Кадыркулов Канатбек Курбанбекович - 40 баллов

Носиров Курсанбой Зиёбидинович - 40 баллов

Орозалиев Мирланбек Шамшудинович - 41 балл

Ырысбаев Бакир Ташбалтаевич - 45 баллов

Ысманов Элчибек Алимович - 42 балла

Ошская область

Абдиев Мустафа Тыныбекович - 40 баллов

Абдиллаев Талайбек Осорович - 41 балл

Абдурахманов Абдумалик Абдулхамутович - 40 баллов

Андакулов Ислам Абдиманапович - 43 балла

Атабаев Бакир Калмаматович - 44 балла

Аттокуров Алмазбек Савытович - 46 баллов

Бадиров Байыш Аманович - 42 балла

Бакиров Акжол Акжигитович - 45 баллов

Бактыбаев Абубакир Абдыкадырович - 41 балл

Гадаев Абдулмалик Ганыевич - 41 балл

Кабулов Азамжан Рахимович - 45 баллов

Козубаев Акжол Жаланович - 44 балла

Козуев Мурзали Абдилазимович - 46 баллов

Масаитов Джахангир Тургунбаевич - 40 баллов

Мурзаматов Маматемир Балтаевич - 41 балл

Насиров Абдусамат Сайбидинович - 41 балл

Өтөнбаев Асилидин Хакимбаевич - 43 балла

Райимов Мамасалы Баетович - 43 балла

Рысматов Эминжан Маматразакович - 40 баллов

Тажибаев Нусратилло Нематиллаевич - 43 балла

Токтосунов Кубанычбек Раимович - 45 баллов

Турдубаев Музаффар Маматкасымович - 40 баллов

Турдумамат Уулу Кудайберди - 40 баллов

Хабибилло Уулу Икромжон - 41 балл

Халмирзаев Толкин Эргешбаевич - 42 балла

Хатамжон Угли Икрамжан - 45 баллов

Шамшиев Болотбек Касымбекович - 42 балла

Юсупов Фаррух Фахриддинович - 45 баллов

город Ош

Боронов Имамаззам Атамалиевич - 43 балла

Исмаилов Хурматилло Хабибуллаевич - 42 балла

Матиев Жанарбек Маметкеримович - 43 балла

Токтомушов Мирланбек Бакишович - 43 балла

Турганбаев Нурбек Сабирович - 40 баллов

Юсупов Искандар Бахрамович - 43 балла

Жалал-Абадская область

Абдурахманов Хусанбой Эргашевич - 41 балл

Абдыкалыков Мырзабек Турдалыевич - 41 балл

Жунусалиев Давранбек Кадыралиевич - 42 балла

Игамбердиев Исраил Исмаилович - 41 балл

Кожошов Мирлан Акбаралиевич - 40 баллов

Мойдинов Даврон Эшанходжаевич - 40 баллов

Оморбеков Ордобек Аширбекович - 43 балла

Тургунбаев Мелисбек Маданбекович - 42 балла

Тагаев Бакытбек Каныбекович - 41 балл

Умарбеков Алмазбек Мамырович - 45 баллов

Чыналиев Шумкарбек Канайбекович - 42 балла

Шаиков Тынычтыкбек Абдуллаевич - 42 балла

Шерматов Акмалжон Сайибжанович - 41 балл

Эрматов Абдулла Мустапаевич - 43 балла

Эрназаров Улан Нуркалилович - 41 балл

Таласская область

Абдысамат Уулу Өмүрзак - 42 балла

Город Бишкек

Ахунбаев Ырысбай Мустапаевич - 41 балл

Баширов Иброхим Шамшиевич - 40 баллов

Бекмуротов Баир Бекмуротович - 41 балл

Гулбаев Сирож Тупчиевич - 41 балл

Дарвешов Эрмат Хусенович - 41 балл

Досматов Акылбек Айтбаевич - 41 балл

Ерназаров Бахтияр Даниярович - 40 баллов

Жумагул Уулу Ахмат - 41 балл

Керимбеков Алтынбек Толонович - 41 балл

Курманходжаев Кенжетай Саякович - 42 балла

Мамажанов Бегали Кадыралиевич - 41 балл

Маматкулов Шамшидин Ирискулович - 41 балл

Маматов Куштарбек Акматбекович - 41 балл

Масаидов Умарали Сотиволдиевич - 41 балл

Матраимов Абдиваси Нусурович - 41 балл

Момунов Эргешбай Сарыевич - 41 балл

Паизов Абдулхамид Камалидинович - 40 баллов

Разыков Махамадин Набиевич - 40 баллов

Суран Уулу Абдыкадыр - 40 баллов

Сыргабаев Асан Нажиевич - 40 баллов

Тозибоев Рахмудин Караевич - 41 балл

Хамраев Алишер Аманбаевич - 40 баллов

Шарипов Абдулмачид Махмадович - 42 балла

Иссык-Кульская область

Нарматов Муслидин Мухамедшакирович - 42 балла

Сабриков Талант Рысбекович - 43 балла

Самудинов Кылычбек Асанович - 40 баллов

Чуйская область

Амираев Искендербек Абдыганыевич - 40 баллов

Долотканов Чынкожо Абасканович - 45 баллов

Исаков Элдияр Маматкаримович - 41 балл

Карабеков Шерикбек Сатынбаевич - 40 баллов

Омуралиев Нурдан Эсенкулович - 45 баллов

Саисмонов Сайдамин Махмадшоевич - 40 баллов

Таштемиров Асылбек Абдиламитович - 45 баллов

Убабеков Бактыбек Сансызбаевич - 40 баллов

Шаменов Чынгыз Катаганович - 40 баллов