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На десятках улиц Бишкека завтра не будет света — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427676-ru.html

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В каких районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей 24 мая отключат электричество

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23 мая 2017, 21:03       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Некоторые районы Бишкека в среду, 24 мая, могут остаться без электричества, сообщила пресс-служба ОАО "Национальный энергохолдинг".
Список районов столицы, где возможны отключения:
<ul> <li>с 6.00 до 20.00 - на улице Орхон в жилмассиве "Эне-Сай";</li> <li>с 9.00 до 12.00 - на улице Кербез в жилмассиве "Ак-Орго";</li> <li>с 9.00 до 15.00 - на улицах Элебесова, Фирсова, Карагачевой, Куликовской, Буденного, проспекте Жибек Жолу, в переулках Аральском, Сулюктинском и Чувашском;</li> <li>с 9.00 до 17.00 - на улицах Мусульманкулова, Джамбула и Исанова;</li> <li>с 9.00 до 18.00 - на улицах Горького и Виноградной в жилмассиве "Кара-Жыгач", улицах Тулебердиева, Можайского, Кызыл-Кийской, Боталиева, Тюменской, Исанова, Профессора Зимы, Тоголок Молдо, Осипенко, в переулках Пензенском, Кольском и в доме №109 на улице Сыдыгалиева;</li> <li>с 9.00 до 19.00 - на улицах Панфилова, Баялинова, Тельмана, Орозбекова, Логвиненко, Серова и в переулке Донском;</li> <li>с 12.00 до 18.00 - на улицах Матросова и Широкой;</li> <li>с 13.00 до 17.00 - на улицах Токтогула, Бейшеналиевой, Московской, Ала-Арчинской, Калинина и Бозсалкын в жилмассиве "Ак-Орго";</li> <li>с 14.00 до 18.00 - на улицах Сеченова, Перкопской, Боталиева и Тыныстанова.</li> </ul> Отключения связаны с профилактическими работами на подстанциях, ремонтом трансформаторов и очисткой электросетей от поросли.

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