Мен король дорогимын — мысли нарушителя озвучил чемпион КВН из "Азии MIX"

23 мая 2017, 20:34 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. Ростислав Ященко (Рася), член КВН-команды "Азия MIX", записал видеообращение к кыргызстанцам, призвав жестко бороться с бескультурными людьми и предложив методы борьбы.

За несколько часов ролик набрал больше тысячи просмотров.

"В городе все чаще организовываются акции против мусора, нарушений ПДД. Но мне кажется, это малодейственно. Чтобы вы понимали, как мыслят такие хамы: вы организовываете субботник, а он сидит и считает, что не нарушают только лохи и что вы должны убирать за ним: "Мен король дорогимын - рабы, убирайте за мной!", - говорит Ященко.

Он предложил лишать гражданства тех, кто мусорит, чтобы у людей появилось чувство социальной ответственности перед обществом, или выписывать огромные штрафы за антисоциальное поведение, давать тюремные сроки.

В завершение Ященко призвал сограждан не молчать, потому что "страшно выезжать на отдых - везде мусор, страшно переходить дорогу". Он выразил надежду, что общими усилиями можно будет "до кого-нибудь достучаться".