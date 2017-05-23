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На счет МЧС поступило 7,2 млн сомов для пострадавших от землетрясения и 6,1 млн сомов для пострадавших от оползня

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427674-ru.html

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МИД проверяет наличие кыргызстанцев среди погибших и пострадавших в Манчестере

23 мая 2017, 20:26       Комментарии

По состоянию на 13:00 23 мая на счет МЧС КР для пострадавшего населения Чон-Алайского района от землетрясения 3 мая 2017 года поступило 7 млн. 204 тыс. 509 сомов
По состоянию на 13:00 23 мая на счет МЧС КР для пострадавших от оползня в селе Аюу а/а Зергер Узгенского района поступило 4 млн. 894 тыс. 674 сомов.
По состоянию на 13:00 часов 23 мая на счет МЧС КР для пострадавших от оползня в а/а Жалпак-Таш Узгенского района поступило1 млн. 206 тыс. 392 сомов.
Как сообщает пресс-служба МЧС, также открыт дополнительный счет для пострадавших жителей айыльного аймака Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области.
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от землетрясения 3 мая 2017 года населения Чон-Алайского района"
Счет получателя: 4407012100009383
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от оползня в селе Аюу с/о Зергер Узгенского района"
Счет получателя: 4407012100009282
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
ИНН 00103200110150
Реквизиты для перечисления денежных средств, для оказания помощи пострадавшим от оползня
Получатель: "Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики - для пострадавших от оползня в сельском округе Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области"
Счет получателя: 4407012100009585
Банк получателя: Центральное казначейство МФКР
БИК: 440001
Код платежа: 14411100 - добровольные трансферты, прочие гранты (текущая помощь)
Назначение: Указать подробное назначение.
По разным вопросам можно обращаться в управление финансов, бухгалтерского учета и отчетности МЧС по номеру (0312) 547901.

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