Племяннику мэра Оша дали 3 года условно за покушение на убийство

23 мая 2017, 20:14 Комментарии

Нурбеку Райимбекову, племяннику мэра города Ош Айтмамата Кыдырбаева за покушение на убийство менеджера АЗС МПА дали три года лишения свободы условно. Об этом сегодня, 23 мая, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.

Как уточняется, соответствующее решение принял Ошский городской суд.

"Приговор зачитала судья южной столицы М.Жалалова. Ранее Райимбеков был неоднократно судим за грабеж, изнасилование, разбой и незаконное хранение оружия. В последний раз из мест лишения свободы обвиняемый вышел в ноябре 2016 года. Столь мягкий приговор судья мотивировала тем, что от потерпевших в деле имеется встречное заявление", - проинформировали редакцию.