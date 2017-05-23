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Племяннику мэра Оша дали 3 года условно за покушение на убийство

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360355_pl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427673-ru.html

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Убийство подростка близ Бишкека — подробности от ГУВД

23 мая 2017, 20:14       Комментарии

Нурбеку Райимбекову, племяннику мэра города Ош Айтмамата Кыдырбаева за покушение на убийство менеджера АЗС МПА дали три года лишения свободы условно. Об этом сегодня, 23 мая, "ВБ" сообщили в правоохранительных органах.
Как уточняется, соответствующее решение принял Ошский городской суд.
"Приговор зачитала судья южной столицы М.Жалалова. Ранее Райимбеков был неоднократно судим за грабеж, изнасилование, разбой и незаконное хранение оружия. В последний раз из мест лишения свободы обвиняемый вышел в ноябре 2016 года. Столь мягкий приговор судья мотивировала тем, что от потерпевших в деле имеется встречное заявление", - проинформировали редакцию.

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