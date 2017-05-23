СМИ назвали имя смертника, совершившего теракт в Манчестере

23 мая 2017, 19:35 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Телеканал CBS News назвал имя смертника, который устроил теракт на стадионе в Манчестере.

"CBS News может подтвердить, что подозреваемый в совершении атаки в Манчестере — 23-летний Салман Абеди", — сообщает телеканал в микроблоге в Twitter.

Ранее в британской полиции рассказали, что в рамках расследования задержан один человек. Его имя силовики пока не раскрывают, известно лишь, что задержанному 23 года.

Теракт произошел в понедельник вечером, во время концерта американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, 59 получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Источник РИА Новости