День 23 Мая: Предвыборная пора, запах власти и жажда денег

23 мая 2017, 19:05 Комментарии

Сегодня во Дворце спорта на курултай собрались политики, которых можно причислить к несистемной оппозиции. Это было крупное событие по массовости - собрались более 200 человек, многие из них приехали с других районов. В центре всего этого был Азимбек Бекназаров - человек, который выбрал себе профессию революционера в качестве главной в жизни.

Отвечая на вопрос, кто из известных людей прибудет на курултай, он отвечал с чувством юмора: все они такие неизвестные, что он тоже вот-вот перейдет в разряд неизвестных. В действительности, известные политики, которые когда-то был у власти, все-таки пришли. Были экс-спикер Медеткан Шеримкулов, экс-премьер Амангельди Муралиев (это уже его второе появление после приговора сыну), экс-глава Счетной палаты Эльмира Ибраимова, экс-глава ГКНБ Кенешбек Дуйшебаев. Место в первом ряду с надписью "Аппарат президента" берегли для экс-президента Розы Отунбаевой, которая придя на час позже объявленного времени, все же не опоздала - важных делегатов ждали до последнего.

Свой ход профессиональные революционеры вроде как бы связали со словами президента Атамбаева, который на последнем заседании Нац.Совета по Устойчивому Развитию призвал активней использовать институт курултаев. Наверное, поэтому Бекназаров сказал АКИpress, что они дадут властям время до 28 июня воспользоваться их предложением. Предложение простое - внести в 52 статью Конституции поправку, согласно которому решения народных курултаев становятся обязательным для органов власти.

Бекназаров заявил, что в случае неисполнения их решения они будут выдвигать своего кандидата в президенты.

Предвыборная пора, запах власти и жажда денег заставляет политиков вновь выходить в белый свет. На курултае Бекназарову пришлось принимать жесткие вертикальные решения в ответ на попытки внести хаос. Именно так был решен вопрос о предложении запретить приносить на курултай флаги племен: приносить можно, но сильно размахивать нельзя. "Кыргыз кыргызга душман", - выразил свое глубинное понимание Бекназаров о единстве кыргызского народа на очередной племенной сходке...

А тем временем ситуация в системной власти примерно такая же - в Жогорку Кенеше часть депутатов доказывает, что им не хватает способностей, чтобы понять суть вопроса и проголосовать как надо, другая часть считает, что депутаты просто притворяются. Именно так произошло на прошлой неделе, когда 37 депутатов написали письмо на имя спикера о том, что они проголосовали неправильно. "В письме говорится, что они не поняли, за какой именно проект закона голосовали", - передала суть письма председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК).

Речь шла о переголосовании по законопроекту о введении в Кыргызстане практики составления процессуального соглашения.

Принцип тут следующий - ты притворяешься, мягко говоря, ничего не понимающим депутатом, за это законопроект ставят на переголосование. Список непонимающих депутатов, конечно, засекретили. Это государственная тайна.

Депутат Исхак Масалиев ("Онугуу-Прогресс") назвал причину переголосования неуважительной и предложил этим депутатам урезать зарплату. Видимо, за ненадлежащее исполнения своих профессиональных обязанностей. Разве И.Масалиев не допускает, что эти 37 человек действительно ничего не понимали в момент голосования?

Сегодня депутат Алмамбет Шыкмаматов ("Ата Мекен") на заседании комитета озвучил мысль: действующие премьеры должны уйти в отставку сразу после публичного заявления о том, что они идут в президенты.

Это "мысля" явно не понравилась многим. Поэтому если с предложением "Ата Мекена" перенести президентские выборы на август получился, конечно же случайно, перенос на 15 октября, то в случае с премьер-министром ничего не получится. Во-первых, по закону Жээнбеков может быть премьер-министром до 5 сентября, последнего срока регистрации кандидата в президенты. Кто добровольно откажется от кресла премьера, учитывая, что соперник дышит в затылок? Во-вторых, отставка премьер-министра повлечет за собой отставку всего правительства. В момент предвыборной кампании заниматься формированием нового кабинета будет мучительным процессом, съедающего все ресурсы и нервы, а также станет фактором дестабилизации. В-третьих, кресло премьер-министра и других министров должен стать тем активом, который в зависимости от результатов выборов будет поставлен на кон. Наконец, кресло премьер-министра будет стимулом для ревнивых друг к другу соратников президента проявить себя в работе.

Пока политические брожения набирали ход, отдельные депутаты и даже члены политсовета СДПК отчаянно флиртуют с конкурентами. Например, именно это стало причиной, почему депутат Мусабекова игнорирует заседания своей родной фракции, но ходит на тои других партий и всячески желает победы их кандидату на выборах президента.

Укрепило ли выдвижение единого кандидата от власти их ряды?

Время покажет.