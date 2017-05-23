Опять дожди — погода по Кыргызстану на 24 мая

23 мая 2017, 19:08 Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. В среду, 24 мая, по республике ожидаются осадки, сообщает Кыргызгидромет.

По данным синоптиков, в отдельных районах Чуйской и Таласской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду.

Температура воздуха в обеих долинах ночью в пределах 11-16 градусов тепла, днем 23-28 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях местами кратковременные дожди. Ночная температура +13...+18 градусов, днем столбик термометра покажет +25...+30.

В Иссык-Кульской области местами осадки. Ночью прогнозируется 6-11 градусов со знаком "плюс", днем от +20 до +25.

В Нарынской области также возможны кратковременные осадки. Ночью +4...+9, днем 21-26 градусов выше нуля.

В Оше ночью дождь, гроза, днем без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах +15...+17, дневная составит +28...+30 градусов.

В Бишкеке ночью кратковременный дождь, гроза, днем осадки маловероятны. Ночью 14-16 градусов тепла, днем 26-28 со знаком "плюс".