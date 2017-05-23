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Опять дожди — погода по Кыргызстану на 24 мая

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427669-ru.html

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По Кыргызстану в отдельных районах возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 24 мая

23 мая 2017, 19:08       Комментарии

БИШКЕК, 23 мая - Sputnik. В среду, 24 мая, по республике ожидаются осадки, сообщает Кыргызгидромет.
По данным синоптиков, в отдельных районах Чуйской и Таласской областей дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный с порывами до 15-20 метров в секунду.
Температура воздуха в обеих долинах ночью в пределах 11-16 градусов тепла, днем 23-28 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях местами кратковременные дожди. Ночная температура +13...+18 градусов, днем столбик термометра покажет +25...+30.
В Иссык-Кульской области местами осадки. Ночью прогнозируется 6-11 градусов со знаком "плюс", днем от +20 до +25.
В Нарынской области также возможны кратковременные осадки. Ночью +4...+9, днем 21-26 градусов выше нуля.
В Оше ночью дождь, гроза, днем без осадков. Ночная температура будет колебаться в пределах +15...+17, дневная составит +28...+30 градусов.
В Бишкеке ночью кратковременный дождь, гроза, днем осадки маловероятны. Ночью 14-16 градусов тепла, днем 26-28 со знаком "плюс".

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