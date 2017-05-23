Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования Терезе Мэй в связи с терактом в Манчестере

23 мая 2017, 18:47 Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в Манчестере. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата Президента КР.

"С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о теракте в Манчестере, повлекшем за собой большие человеческие жертвы.

Кыргызская Республика решительно осуждает любые виды экстремизма и терроризма, угрожающие международной безопасности и спокойствию мирных граждан", - говорится в телеграмме соболезнования Главы государства.

Президент Алмазбек Атамбаев от имени народа Кыргызстана и от себя лично передал глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, всему британскому народу, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.