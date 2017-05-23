А.Атамбаев выразил соболезнования премьер-министру Великобритании в связи с жертвами в результате теракта в Манчестере

23 мая 2017, 18:30 Комментарии

Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования премьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в Манчестере. Об этом сообщила пресс-служба президента.

"С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о теракте в Манчестере, повлекшем за собой большие человеческие жертвы. Кыргызская Республика решительно осуждает любые виды экстремизма и терроризма, угрожающие международной безопасности и спокойствию мирных граждан", - говорится в телеграмме соболезнования главы государства.

А.Атамбаев от имени народа Кыргызстана и от себя лично передал глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, всему британскому народу, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.