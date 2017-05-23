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В каких районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей 24 мая отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427664-ru.html

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23 мая 2017, 18:25       Комментарии

24 мая в Бишкеке, Таласской и Чуйской областей возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 6:00 до 20:00:
– ж/м "Эне-Сай" (улица Орхон).
С 9:00 до 19:00:
– улицы Панфилова, Баялинова, Тельмана, Орозбекова, Логвиненко, Серова, переулок Донской.
С 14:00 до 18:00:
– улицы Сеченова, Перкопская, Боталиева, Тыныстанова.
С 9:00 до 15:00:
– улицы Элебесова, Фирсова, Карагачевая, Куликовская, Буденного, проспект Жибек Жолу, переулки Аральский, Сулюктинский, Чувашский.
С 12:00 до 18:00:
– улицы Матросова, Широкая.
С 9:00 до 18:00:
– жилмассив "Кара-Жигач" (улицы Горького, Виноградная), улицы Садыгалиева, № 109, Тулебердиева, Можайского, Кызыл-Кийская, Боталиева, Тюменская, Исанова, Профессора Зимы, Тоголок Молдо, Осипенко, переулки Пензенский, Кольский, Осипенко.
С 13:00 до 17:00:
– улицы Токтогула, Бейшеналиевой, Московская, Ала-Арчинская, Калинина, ж/м "Ак-Орго" (улица Бозсалкын).
С 9:00 до 17:00:
– жилмассив "Киргизия-1" (улица Мусульманкулова), улицы Джамбула, Исанова.
С 9:00 до 12:00:
– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Кербез).
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– села Кок-Жар (жилмассив "Терт-Кель", улицы Мадиева, Кумушалиева, Кыдыкеевой, Куюкова, Кийизбаевой), Кун-Туу (улицы Заводская, Спортивная, Иманалиева), Военно-Антоновка (улицы Полярная, Северная, Степная), совхоз Фрунзе (улицы Восточная), Заря (улицы Новая, Фрунзе), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Молодежная), Сокулук (улицы Калинина).
С 9:00 до 18:00:
– села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, район ПМК-3, северная часть от объездной дороги), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Дачное (район ГЭС-5), Садовое, жилмассив "Биримдик-Кут".
С 8:00 до 12:00:
– город Кара-Балта (улицы Тоголок Молдо, Тельмана, Пограничная, Карла Маркса).
С 13:00 до 17:00:
– город Кара-Балта (улицы Мира, №№ 5-13, Ленина, №№ 15, 17, 19, 21, Коммунистическая, №16).
С 8:30 до 17:00:
– села Новониколаевка (улица Автомобилистов), Алексеевка (улицы Мира, Нуржанова).
С 8:00 до 17:00:
– села Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Букара, Тельмана, Эркин-Сай.
В Таласской области с 8:00 до 18:00:
– село Кен-Арал;
С 9:00 до 18:00:
– село Покровка, Жайылган.

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