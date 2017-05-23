В каких районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей 24 мая отключат электричество

23 мая 2017, 18:25 Комментарии

24 мая в Бишкеке, Таласской и Чуйской областей возможны перебои в электроснабжении. Об этом сообщает ОАО "Северэлектро".

В Бишкеке с 6:00 до 20:00:

– ж/м "Эне-Сай" (улица Орхон).

С 9:00 до 19:00:

– улицы Панфилова, Баялинова, Тельмана, Орозбекова, Логвиненко, Серова, переулок Донской.

С 14:00 до 18:00:

– улицы Сеченова, Перкопская, Боталиева, Тыныстанова.

С 9:00 до 15:00:

– улицы Элебесова, Фирсова, Карагачевая, Куликовская, Буденного, проспект Жибек Жолу, переулки Аральский, Сулюктинский, Чувашский.

С 12:00 до 18:00:

– улицы Матросова, Широкая.

С 9:00 до 18:00:

– жилмассив "Кара-Жигач" (улицы Горького, Виноградная), улицы Садыгалиева, № 109, Тулебердиева, Можайского, Кызыл-Кийская, Боталиева, Тюменская, Исанова, Профессора Зимы, Тоголок Молдо, Осипенко, переулки Пензенский, Кольский, Осипенко.

С 13:00 до 17:00:

– улицы Токтогула, Бейшеналиевой, Московская, Ала-Арчинская, Калинина, ж/м "Ак-Орго" (улица Бозсалкын).

С 9:00 до 17:00:

– жилмассив "Киргизия-1" (улица Мусульманкулова), улицы Джамбула, Исанова.

С 9:00 до 12:00:

– жилмассив "Ак-Орго" (улицы Кербез).

В Чуйской области с 9:00 до 17:00:

– села Кок-Жар (жилмассив "Терт-Кель", улицы Мадиева, Кумушалиева, Кыдыкеевой, Куюкова, Кийизбаевой), Кун-Туу (улицы Заводская, Спортивная, Иманалиева), Военно-Антоновка (улицы Полярная, Северная, Степная), совхоз Фрунзе (улицы Восточная), Заря (улицы Новая, Фрунзе), Джаны-Пахта (улицы Зеленая, Молодежная), Сокулук (улицы Калинина).

С 9:00 до 18:00:

– села Ленинское (улицы Восточная, Коммунарская, Алма-Атинская, район ПМК-3, северная часть от объездной дороги), Мыкан (улицы Линейная, Гэсовская), Дачное (район ГЭС-5), Садовое, жилмассив "Биримдик-Кут".

С 8:00 до 12:00:

– город Кара-Балта (улицы Тоголок Молдо, Тельмана, Пограничная, Карла Маркса).

С 13:00 до 17:00:

– город Кара-Балта (улицы Мира, №№ 5-13, Ленина, №№ 15, 17, 19, 21, Коммунистическая, №16).

С 8:30 до 17:00:

– села Новониколаевка (улица Автомобилистов), Алексеевка (улицы Мира, Нуржанова).

С 8:00 до 17:00:

– села Вознесеновка, Эфиронос, Кум-Арык, Букара, Тельмана, Эркин-Сай.

В Таласской области с 8:00 до 18:00:

– село Кен-Арал;

С 9:00 до 18:00:

– село Покровка, Жайылган.