Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования премьер-министру Великобритании в связи с жертвами в результате теракта в Манчестере

23 мая 2017, 18:47 Комментарии

Алмазбек Атамбаев выразил соболезнования gремьер-министру Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Терезе Мэй в связи с многочисленными жертвами в результате теракта в Манчестере.

"С искренним сопереживанием воспринял трагическую весть о теракте в Манчестере, повлекшем за собой большие человеческие жертвы. Кыргызская Республика решительно осуждает любые виды экстремизма и терроризма, угрожающие международной безопасности и спокойствию мирных граждан", – говорится в телеграмме соболезнования uлавы государства.

Алмазбек Атамбаев от имени народа Кыргызстана и от себя лично передал глубокие соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, всему британскому народу, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, взрыв произошел сразу после выступления американской поп-звезды Арианы Гранде, причиной, скорее всего, был теракт. 19 человек погибло, 50 было ранено в результате взрыва на концертной арене в английском городе Манчестер после концерта американской поп-звезды Арианы Гранде.