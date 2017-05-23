Доллар США: 67.9176 (+0.0043) 
Евро: 75.8436 (+0.1271) 
Золото: 40.51 $/гр (+0.15) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В каких районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей 24 мая отключат электричествоВ каких районах Бишкека, Чуйской и Таласской областей 24 мая отключат электричествоЖителям Бонна понравилось сидеть в кыргызской юртеЖителям Бонна понравилось сидеть в кыргызской юрте

Конный спорт: кыргызстанцы стали вторыми на этапе Кубка мира

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360352_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427661-ru.html

Похожие новости

Опять дожди — погода по Кыргызстану на 24 мая

Детское шоу "Танцы" на НТВ ищет юные таланты из Кыргызстана!

Исламские игры солидарности в Баку: у Кыргызстана 17 медалей

ММА: кыргызстанцы завоевали 6 золотых медалей чемпионата Азии в Оше

По Кыргызстану в отдельных районах возможны дожди, грозы — прогноз погоды на 24 мая

23 мая 2017, 18:19       Комментарии

В конно-спортивной школе в Бишкеке прошел второй этап Кубка мира по конкуру в Центральноазиатской лиге.
Как сообщается, за награды боролись всадники из Кыргызстана, Казахстана, России, Белоруссии и Узбекистана.
В командных состязаниях золото завоевали всадники Узбекистана. Второй стала команда Кыргызстана в лице Камиля Сабитова на Чарлизе, Рината Галимова на Дукато М, Садыра Мамытова на Куинтендро, а также Сабины Дадабаевой на Чариваре.
Бронзу взяла команда из Казахстана.
В состязаниях на преодолении препятствий высотой 130 сантиметров участники состязались на чистоту и резвость. Золото взял Карткожак Нурболат на Камелоте, второе место у узбекистанца Хуршитбека Алимжанова на Гордон Блю, а третьим стал Медет Маулетбеков на коне Дасфантом.
Во втором конкуре "в две фазы" участники должны были преодолеть препятствия высотой 130-135 см. Две медали взяли гости из Узбекистана - Хуршиб Алимжанов - золото, Нуржон Туякбаев стал серебряным призером и а бронза у Натальи Шиповой из России.
В рамках Кубка мира на преодоление высоты 150-160 см победил узбекистана Окил Сабиржонов на Самире (Узбекистан), второе место у Садыра Мамытова на Куинтендро и третьим стал Микалай Карпович на Кардинале (Беларусь).
В заключительном шестом конкуре победила Наталья Шипова из России, выступавшая на Элюне, вторым стал Галимов на Родоне, а бронзу взял казахстанец Ассет Толкунбеков на Корриде (Казахстан).

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум