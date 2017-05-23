Конный спорт: кыргызстанцы стали вторыми на этапе Кубка мира

23 мая 2017, 18:19 Комментарии

В конно-спортивной школе в Бишкеке прошел второй этап Кубка мира по конкуру в Центральноазиатской лиге.

Как сообщается, за награды боролись всадники из Кыргызстана, Казахстана, России, Белоруссии и Узбекистана.

В командных состязаниях золото завоевали всадники Узбекистана. Второй стала команда Кыргызстана в лице Камиля Сабитова на Чарлизе, Рината Галимова на Дукато М, Садыра Мамытова на Куинтендро, а также Сабины Дадабаевой на Чариваре.

Бронзу взяла команда из Казахстана.

В состязаниях на преодолении препятствий высотой 130 сантиметров участники состязались на чистоту и резвость. Золото взял Карткожак Нурболат на Камелоте, второе место у узбекистанца Хуршитбека Алимжанова на Гордон Блю, а третьим стал Медет Маулетбеков на коне Дасфантом.

Во втором конкуре "в две фазы" участники должны были преодолеть препятствия высотой 130-135 см. Две медали взяли гости из Узбекистана - Хуршиб Алимжанов - золото, Нуржон Туякбаев стал серебряным призером и а бронза у Натальи Шиповой из России.

В рамках Кубка мира на преодоление высоты 150-160 см победил узбекистана Окил Сабиржонов на Самире (Узбекистан), второе место у Садыра Мамытова на Куинтендро и третьим стал Микалай Карпович на Кардинале (Беларусь).

В заключительном шестом конкуре победила Наталья Шипова из России, выступавшая на Элюне, вторым стал Галимов на Родоне, а бронзу взял казахстанец Ассет Толкунбеков на Корриде (Казахстан).