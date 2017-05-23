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Мэрия Бишкека: Дефекты на дорогах после ремонта будет устранять подрядчик

Источник:
http://kabar.kg/news/meriia-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-427660-ru.html

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"Бишкекасфальтсервис" планирует отремонтировать участки на трех улицах города за 24 млн сомов

23 мая 2017, 18:09       Комментарии

Бишкек, 23 мая /Кабар/. Дефекты на дорогах после ремонта будет устранять подрядчик, заявили в пресс-службе мэрии Бишкека.
По ее данным, Управлением жилищно-коммунального хозяйства совместно с МП "Бишкекасфальтсервис", техническим надзором, районными администрациями был проведен комиссионный объезд по выявлению дефектов на улицах, которые были отремонтированы в 2016 году.
В ходе проверки дорог комиссией выявлены трещины, просадка и неровности на асфальтобетонном покрытии, замечания по корректировке люков, ливнеприемников и бордюров, незавершенные работы по устройству тротуаров и ирригации и другие замечания.
Как отмечается, в 2016 году муниципальное предприятие "Бишкекасфальтсервис" на реабилитацию 44 дорог и тротуаров из средств городского бюджета было выделено 600 млн сомов. Запланированные работы были выполнены к сентябрю 2016 года с экономией бюджетных средств на 158 млн. 684 тыс. сомов. За счет вышеуказанных сэкономленных средств удалось отремонтировать еще 17 городских улиц. Однако в связи с тем, что данные работы проводились в конце строительного сезона, часть работ осталась незавершенной и перешла на 2017 год.
"Согласно договора между подрядными организациями и МП "Бишкекасфальтсервис" в случае обнаружения дефектов и недостатков в качестве выполненных работ составляется Акт, после чего подрядчик обязан устранить их по гарантии за счет собственных средств и городской бюджет не понесет никакого ущерба. По итогам инспекции компаниям, осуществляющим ремонт, поручено устранить все замечания в кратчайшие сроки и привести территорию в надлежащий вид – убрать оставшийся после работ строительный мусор", - говорится в сообщении.
В 2017 году предприятием планируется отремонтировать 51 городскую улицу. Для этих целей уже закуплена специализированная техника и работает два собственных асфальтобетонных завода.

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